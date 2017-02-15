В Приволжском округе завершилась подготовка военнослужащих-гранатометчиков

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На базе центра подготовки личного состава Приволжского округа войск национальной гвардии РФ Тольятти прошлокомплексное контрольное занятие с гранатометчиками РПГ подразделений специального назначения из воинских частей Росгвардии дислоцированных в Республике Башкортостан, Саратовской, Пензенской и Нижегородской областях.Под руководством опытных офицеров, военнослужащие в течение месяца совершенствовали своинавыкии знания основ и правил стрельбы, материальной части оружия, решении огневых задач. Большое внимание уделено вопросам оборудования позиции для ведения огня, подготовке данных для стрельбы, маскировке на местности.Итоговый экзамен выпускники сдали на «отлично» и «хорошо», показав в ходе комплексного контрольного занятиявысокий уровень теоретических знаний и практических навыков в инженерной, тактико-специальной, огневой, физической подготовке и по другимпредметам обучения.Офицеры отдела боевой подготовки Приволжского округа,принимавшие экзамен у специалистовколлективных видов оружия,отметили хорошие результаты и уверенные действия в ходе выполнения упражнений, несмотря на сложные погодные условия, сообщает пресс-группа управления Росгвардии по Самарской области.