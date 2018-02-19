В Приморском сотрудники ГИБДД провели спортивно-развлекательное мероприятие «Зимние забавы по Правилам!»

97

В игровой форме дорожные знаки запоминаются лучше, а Правила дорожного движения - не становятся скучной книгой. Именно поэтому дорожные инспекторы Ставропольского района пригласили на лед школьного катка детей и их родителей, бабушек и дедушек, педагогов и общественников, что бы всем вместе повторить Правила дорожного движения.Сотрудники ГИБДД вместе с партнерами организовали для детей настоящий праздник: хорошее настроение, дорожные знаки на льду, спортивные эстафеты по ПДД, катание на коньках, Дед Мороз и Весняночка, ростовые куклы, горячий чай и блины. Всем участникам эстафеты сотрудники полиции вручили призы и грамоты, а болельщикам - световозвращаюшие элементы.В завершении участники мероприятия присоединились к участию в региональной акции «Я перехожу правильно». Пешие участники дорожного движения с радостью сфотографировались на память с хештегом #ЯПерехожуПравильно для размещения в сети Интернет, напоминая о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области