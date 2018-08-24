В Прибрежном пройдет 22-ой фестиваль актива детских и молодежных организаций Самарской области «PROДобро»

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В нем примут участие дети и подростки 12-17 лет и руководители — представители ДиМО Самарской области.В Год Добровольцев участников фестиваля ждут встречи с замечательными людьми которые делают добрые дела в разных сферах нашей жизни: Алексей Транцев (инклюзивное добровольчество), Владимир Рябов (поиск пропавших людей), Евгений Маклов (славянская культура), Болотникова Елена (профессиональные старты), Чигарева Юлия (наследие ФИФА 2018) и др.Программа фестиваля включает в себя различные игры, мастер-классы, добрые уроки и ежедневные вечерние мероприятия.На фестивале традиционно откроется Выставка достижений детского и молодежного движения. Выставка будет в свободном формате, и организации представят свой добровольческий опыт, передает пресс-служба облправительства.