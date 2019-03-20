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Новости /  Общество /  Социум  

В Правительстве СО подвели итоги работы по обеспечению безопасности населения региона в 2018 году

20 марта 2019 14:32
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Олнг Бойко отметил, что в целом по итогам года органы повседневного управления РСЧС муниципальных образований справились с поставленными задачами.
Сегодня, 20 марта 2019 года, первый вице-губернатор — председатель Правительства Самарской области Александр Нефёдов провёл совещание в режиме видеоконференции, в котором приняли участие руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Самарской области, руководители органов исполнительной власти региона, главы муниципальных образований области.

На совещании были подведены итоги деятельности по обеспечению защиты населения Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2018 году. Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко отметил, что одной из важнейших задач, поставленных перед региональной подсистемой ЧС, в прошлом году было обеспечение безопасности проведения выборов Президента РФ, выборов Губернатора Самарской области, проведения игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В ходе подготовки и проведения Чемпионата в целях своевременного реагирования на возможные происшествия была сформирована группировка сил и средств РСЧС численностью более 5 тысяч человек, 700 единиц техники, организовано дежурство двух вертолетов МИ-8. Было задействовано 55 объектов инфраструктуры, на которых проведено 112 проверок, выявлено и устранено 794 нарушения требования пожарной безопасности. Во время проведения Чемпионата чрезвычайных ситуаций не было допущено.

Олег Бойко доложил, что в прошлом году в регионе произошло две чрезвычайных ситуации техногенного характера, связанные с приостановлением водоснабжения в населенном пункте Гвардейцы м.р. Борский и дорожно-транспортным происшествием в м.р. Исаклинский. Погибло 5 человек, пострадало 13, 8 спасено. Было зафиксировано 42 социально-значимых происшествия, произошло 2759 пожаров. Во время весеннего половодья прошлого года подтоплению подверглось 48 жилых домов, 6 низководных мостов, 140 приусадебных участков.

В области функционирует 35 единых дежурных диспетчерских служб. Бойко отметил, что в целом по итогам года органы повседневного управления РСЧС муниципальных образований справились с поставленными задачами.

В прошлом году в рамках Года культуры безопасности МЧС России в регионе было проведено более 5 тысяч различных мероприятий, значительные усилия были направлены на совершенствование инженерной и индивидуальной защиты населения. Проведены Всероссийские открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных организациях, месячник «Безопасности детей» и др.

Об итогах деятельности областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности за 2018 год сделал доклад руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов, отметивший, что в прошлом году комиссия провела 10 заседаний, на которых уполномоченным органам вынесено 472 поручения. Юрий Иванов также подчеркнул, что во время проведенной с 1 по 3 октября 2018 года штабной тренировки по гражданской обороне ее участники показали высокую слаженность в работе и хорошие результаты.

«Оперативность и качество ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций напрямую зависят от степени готовности уполномоченных органов государственной власти, местного самоуправления, спасательных служб, чёткой координации их деятельности между собой. Однако ликвидировать последствия происшествия всегда намного сложнее, чем принять превентивные меры по его недопущению, — подчеркнул председатель областного Правительства. — В прошлом году из средств резервного фонда Правительства региона на ликвидацию угроз и последствий ЧС было направлено более 195 миллионов рублей. Практически половина этих средств была выделена на предотвращение происшествий», передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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20 марта 2019  14:32
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