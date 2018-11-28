В Правительстве СО наградили победителей и призёров регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Попадание в рейтинг обеспечил четырехэтажный коттедж в Красноглинском районе.
СО заняла 18 место из 20 в рейтинге регионов с самой дорогой новогодней арендой
Товарный знак на который якобы принадлежит заводу.
Самарский завод «Жигулевское пиво» возмутило, что санкт-петербургская сеть «Лента» начала продажу лимонада «Лента Саяны»
В результате ДТП госпитализирована пассажирка автомобиля «Toyota» 1953 года рождения.
В Красноглинском районе «Toyota» после столкновения на "встречке" с «Datsun» врезалась в дерево
Также были определены его основные этапы, основная тема конкурса и главный приз.
Александр Хинштейн встретился с руководителями учебных заведений, чьи студенты примут участие в конкурсе художественных работ по истории СО
В нем приняло участие более 150 молодых изобретателей и программистов – студентов, школьников, молодых специалистов из разных регионов страны.
Учащиеся Православной классической гимназии стали призерами форума «IT-Start»
На повестку было вынесено несколько тем, в том числе - качество питьевой воды. Самарцы, проживающие в новом микрорайоне, высказали главе города свои опасения из-за повышенной жесткости воды.
Елена Лапушкина провела встречу с жителями микрорайона Волгарь
С 16 декабря по 8 января САТОБ покажет свой сказочный репертуар.
Самарский театр оперы и балета подготовил новогоднюю программу для всей семьи
На полигоне «Преображенка» выполняются регламентные работы по приему и захоронению ТБО от заказчиков Самары и прилегающих районов, а также природоохранные работы. Полигон запроектирован в виде усеченной пирамиды из 5-и ярусов.
30 ноября состоится пресс-тур на полигон «Преображенка»
сегодня  Среда, 28 ноября, 19:41
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/11:
USD 66.78
0.27
EUR 75.62
0.05
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Правительстве СО наградили победителей и призёров регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

28 ноября 2018 16:58
97
В этом году в региональном этапе участвовали 45 организаций. Сегодня награды были вручены представителям 19 организаций – победителей и призёров регионального этапа конкурса, 10 из них будут участвовать в конкурсе на федеральном уровне
В среду, 28 ноября 2018 года, врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Александр Нефёдов провёл очередное заседание Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В заседании приняли участие члены трехсторонней комиссии, представители от территориальных управлений федеральных органов государственной власти, Торгово-промышленной палаты Самарской области, Федерации профсоюзов Самарской области, региональных предприятий и учреждений, руководители структурных подразделений Правительства Самарской области, главы городских округов и муниципальных районов региона.

Одним из рассмотренных был вопрос о реализации «майских» указов Президента России о повышении оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы.

Напомним, что в 2012 году Президент поручил к концу 2018 года увеличить размер реальной заработной платы отдельных работников социальной сферы в 1,4 — 1,5 раза. Так, к 2019 году средняя заработная плата врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников, работников медицинских организаций, имеющих высшее образование, должна составлять до 200 процентов от средней заработной платы в регионе, социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, младшего медицинского персонала, среднего медицинского (фармацевтического) персонала — до 100 процентов от средней заработной платы в регионе.

На заседании руководители структурных подразделений Правительства Самарской области отчитались о выполнении поставленных задач.

По информации министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова, с учетом принятых мер к концу года в учреждениях здравоохранения региона планируется достичь следующих значений оплаты труда:

— врачей – 58 190 рублей или 193% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону,

— среднего медицинского персонала – 30 150 рублей или 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону,

— младшего медицинского персонала – 28 945 рублей или 96% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону.

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова подчеркнула, что по оперативным данным, полученным от подведомственных учреждений, по итогам 9 месяцев 2018 года средняя заработная плата в отрасли социального обслуживания составила:

по врачам – 58 174 руб. или 96,5% (от установленного целевого значения);

по среднему медицинскому персоналу – 29 188 руб. или 96,8%;

по младшему медицинскому персоналу – 29 032 руб. или 96,3%;

по педагогическим работникам организаций, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 29 255 руб. или 97,1%.

По информации заместителя министра образования и науки Самарской области – руководителя департамента ресурсного обеспечения образования, организационной и информационной деятельности Михаила Татаринцева, среднемесячная заработная плата педагогических работников в области за 9 месяцев 2018 года составила:

в учреждениях общего образования – 29 598 рубль (98,2% от расчетного уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Самарской области);

в дошкольных образовательных учреждениях – 27 914 рублей (99,7% от уровня среднемесячной заработной платы работников сферы общего образования);

в учреждениях среднего профессионального образования Самарской области – 30 887 рубля (102,4% от расчетного уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Самарской области);

в учреждениях дополнительного образования детей Самарской области – 30 140 рубля (100,9% от уровня среднемесячной заработной платы учителей).

Как подчеркнул врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, в результате принятых мер с 2012 года заработная плата работников культуры в регионе увеличилась в 2,7 раза, при этом заработная плата работников государственных учреждений увеличилась в 1,7 раза, работников муниципальных учреждений – в 3,2 раза. По итогам мониторинга за 3 квартал 2018 года показатель соотношения средней заработной платы работников культуры к прогнозному значению дохода от трудовой деятельности в Самарской области достиг уровня 97%. При этом среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Самарской области за 9 месяцев 2018 года (29 146 рублей) выросла на 22,6% к аналогичному периоду 2017 года, в том числе:

по работникам муниципальных учреждений культуры – на 24,5%
(28 360рублей и 22 776 рублей соответственно);

по работникам государственных учреждений – на 20%
(30 818 рублей и 25 691 рубль соответственно).

«Руководителям структурных подразделений Правительства региона, руководителям бюджетных организаций и учреждений необходимо принять все возможные меры, чтобы до конца года достичь установленных на 2018 год плановых показателей по совершенствованию оплаты труда работников и продолжить работу по реализации «майских» Указов Президента РФ в 2019 году», — подчеркнул А.П. Нефёдов.

Далее участники заседания обсудили развитие системы профессиональной ориентации и трудоустройства молодёжи.

В Самарской области выстроена многоуровневая инфраструктура модели профориентации в системе образования с конкретными функциями каждого структурного элемента. По результатам анализа сформированности региональных систем профориентационной работы со школьниками, проведенного в 2018 году специалистами Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГБУ «ФИРО», региональная система нашей области занимает лидирующее положение среди других регионов России. Более 50% выпускников профессиональных образовательных организаций, 85% выпускников вузов Самарской области находят работу по специальности. Это один из самых высоких показателей в стране.

С целью информирования населения Самарской области о региональной системе профессионального образования создан сайт «Куда пойти учиться» (https://kuda.samara.edu.ru/).

Для повышения доступности профориентационных услуг обучающимся Центром профессионального образования Самарской области в 2018 году разработана автоматизированная информационная система «ПрофВыбор. Самарская область» (https://prof.asurso.ru/).

Кроме того, на заседании состоялось торжественное награждение организаций региона — победителей и призёров регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Ежегодно предприятия и учреждения нашего региона принимают активное участие во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности». Конкурс проходит с 2000 года, его цель — выявить лучшие проекты, которые предлагают осуществить предприятия для решения назревших социальных вопросов. За это время организации региона становились призерами и победителями федерального этапа конкурса целых 37 раз.

В этом году в региональном этапе участвовали 45 организаций. Сегодня награды были вручены представителям 19 организаций – победителей и призёров регионального этапа конкурса, 10 из них будут участвовать в конкурсе на федеральном уровне, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
28 ноября 2018  18:49
Также были определены его основные этапы, основная тема конкурса и главный приз.
Александр Хинштейн встретился с руководителями учебных заведений, чьи студенты примут участие в конкурсе художественных работ по истории СО
  Также были определены его основные этапы, основная тема конкурса и главный приз. Социум
69
28 ноября 2018  18:02
На повестку было вынесено несколько тем, в том числе - качество питьевой воды. Самарцы, проживающие в новом микрорайоне, высказали главе города свои опасения из-за повышенной жесткости воды.
Елена Лапушкина провела встречу с жителями микрорайона Волгарь
На повестку было вынесено несколько тем, в том числе - качество питьевой воды. Самарцы, проживающие в новом микрорайоне, высказали главе города свои опасения из-за... Социум
85
28 ноября 2018  17:50
С 16 декабря по 8 января САТОБ покажет свой сказочный репертуар.
Самарский театр оперы и балета подготовил новогоднюю программу для всей семьи
С 16 декабря по 8 января САТОБ покажет свой сказочный репертуар.  Социум
85
Весь список

Здравоохранение
28 ноября 2018  16:39
Руководство делегации Казахстана, поблагодарив медицинских работников Самарской области за радушный прием и плодотворный визит, предложило продолжить сотрудничество между регионами. Пациенты из Казахстана часто приезжают в лечебные учреждения Самарской об
Представители делегации из Западно-Казахстанской области посетили лечебные учреждения Самарской области
Руководство делегации Казахстана, поблагодарив медицинских работников Самарской области за радушный прием и плодотворный визит, предложило продолжить... Здравоохранение
94
28 ноября 2018  12:21
Представители делегации из Западно-Казахстанской области посетили лечебные учреждения Самарской области
Представители делегации из Западно-Казахстанской области посетили лечебные учреждения Самарской области
Целью визита стало обсуждение вопросов обучения медицинских специалистов новым технологиям и обмен опытом. Здравоохранение
172
28 ноября 2018  12:05
Самарский госмедуниверситет займется разработкой телемедицинских решений совместно с БАРС-Груп
Самарский госмедуниверситет займется разработкой телемедицинских решений совместно с БАРС-Груп
Стороны также будут сотрудничать в сфере разработки носимых устройств для телемедицины. Здравоохранение
140
Весь список
Новости медицины
25 ноября 2018  11:25
Остеохондроз: суть, симптомы и последствия
Остеохондроз: суть, симптомы и последствия
 Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить.  Новости медицины
73
16 ноября 2018  10:00
Специалисты больницы им. Н.И. Пирогова провели прием пациентов в «Большеглушицкой ЦРБ»
Специалисты больницы им. Н.И. Пирогова провели прием пациентов в «Большеглушицкой ЦРБ»
 В четверг, 15 ноября, состоялся выезд «узких» медицинских специалистов ГБУЗ «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» в ГБУЗ... Новости медицины
301
6 ноября 2018  21:53
Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
 К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято.  Новости медицины
384
Весь список
Туризм
27 ноября 2018  11:41
46% путешественников терпимо относятся к селфи, если их не задевают селфи-палкой
46% путешественников терпимо относятся к селфи, если их не задевают селфи-палкой
11% ответили, что всегда и везде в путешествиях делают селфи. Туризм
188
27 ноября 2018  10:37
Между Россией и Ямайкой вступает в силу безвизовый режим
Между Россией и Ямайкой вступает в силу безвизовый режим
Стороны ведут постоянный диалог для беспроблемного вступления в силу безвизового соглашения. Туризм
223
22 ноября 2018  12:54
В России сократят срок выдачи загранпаспорта
В России сократят срок выдачи загранпаспорта
Дополнительного финансирования не потребуется. Туризм
261
Весь список
Образование
28 ноября 2018  18:16
В нем приняло участие более 150 молодых изобретателей и программистов – студентов, школьников, молодых специалистов из разных регионов страны.
Учащиеся Православной классической гимназии стали призерами форума «IT-Start»
В нем приняло участие более 150 молодых изобретателей и программистов – студентов, школьников, молодых специалистов из разных регионов страны.  Образование
71
28 ноября 2018  13:19
В Самаре пройдет второй хакатон для школьников SamaraSchoolHack
В Самаре пройдет второй хакатон для школьников SamaraSchoolHack
Каждая команда может состоять из 3-5 участников. Образование
134
27 ноября 2018  13:09
Названо расписание приема в первый класс детей в Самарской области
Названо расписание приема в первый класс детей в Самарской области
Подача заявлений пройдет через открытую часть модуля "Е-услуги. Образование". Образование
207
Весь список

Культура
27 ноября 2018  17:01
Спектакль «Необыкновенные приключения Оливера Твиста» поставлен силами Детской центральной хоровой школы с привлечением артистов театра «Камерная сцена». Художественный руководитель проекта – Ирина Федорова.
В Самарском театре оперы и балета сыграют премьеру спектакля «Необыкновенные приключения Оливера Твиста»
Спектакль «Необыкновенные приключения Оливера Твиста» поставлен силами Детской центральной хоровой школы с привлечением артистов... Культура
304
27 ноября 2018  12:11
Больше 80 библиотек Самарской области приняли участие в «Неделе «Живой классики»
Больше 80 библиотек Самарской области приняли участие в Неделе «Живой классики»
Всего в акции в этом году приняли участие 4900 сельских, муниципальных, школьных и городских библиотек России.  Культура
148
26 ноября 2018  17:58
Труппа театра «Мастерская» постоянно участвует в международных театральных фестивалях и получает высокие экспертные оценки представленных театральных постановок.
Молодежный драматический театр «Мастерская» приглашает самарцев в гости
Труппа театра «Мастерская» постоянно участвует в международных театральных фестивалях и получает высокие экспертные оценки представленных театральных... Культура
290
Весь список
Мода
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
311
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
621
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1690
Весь список


Видео
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
557
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
512
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
969
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
1064
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
1000
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
1046
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
880
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
850
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1288
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1660
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1696
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2854
Весь список

Мероприятия
Самарский театр оперы и балета подготовил новогоднюю программу для всей семьи
30 ноября состоится пресс-тур на полигон «Преображенка»
В Тольятти состоится открытие объектов в рамках Губернаторского проекта «Содействие»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные