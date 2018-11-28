В Правительстве СО наградили победителей и призёров регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
28 ноября 2018 16:58
97
В заседании приняли участие члены трехсторонней комиссии, представители от территориальных управлений федеральных органов государственной власти, Торгово-промышленной палаты Самарской области, Федерации профсоюзов Самарской области, региональных предприятий и учреждений, руководители структурных подразделений Правительства Самарской области, главы городских округов и муниципальных районов региона.
Одним из рассмотренных был вопрос о реализации «майских» указов Президента России о повышении оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы.
Напомним, что в 2012 году Президент поручил к концу 2018 года увеличить размер реальной заработной платы отдельных работников социальной сферы в 1,4 — 1,5 раза. Так, к 2019 году средняя заработная плата врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников, работников медицинских организаций, имеющих высшее образование, должна составлять до 200 процентов от средней заработной платы в регионе, социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, младшего медицинского персонала, среднего медицинского (фармацевтического) персонала — до 100 процентов от средней заработной платы в регионе.
На заседании руководители структурных подразделений Правительства Самарской области отчитались о выполнении поставленных задач.
По информации министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова, с учетом принятых мер к концу года в учреждениях здравоохранения региона планируется достичь следующих значений оплаты труда:
— врачей – 58 190 рублей или 193% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону,
— среднего медицинского персонала – 30 150 рублей или 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону,
— младшего медицинского персонала – 28 945 рублей или 96% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону.
Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова подчеркнула, что по оперативным данным, полученным от подведомственных учреждений, по итогам 9 месяцев 2018 года средняя заработная плата в отрасли социального обслуживания составила:
по врачам – 58 174 руб. или 96,5% (от установленного целевого значения);
по среднему медицинскому персоналу – 29 188 руб. или 96,8%;
по младшему медицинскому персоналу – 29 032 руб. или 96,3%;
по педагогическим работникам организаций, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 29 255 руб. или 97,1%.
По информации заместителя министра образования и науки Самарской области – руководителя департамента ресурсного обеспечения образования, организационной и информационной деятельности Михаила Татаринцева, среднемесячная заработная плата педагогических работников в области за 9 месяцев 2018 года составила:
в учреждениях общего образования – 29 598 рубль (98,2% от расчетного уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Самарской области);
в дошкольных образовательных учреждениях – 27 914 рублей (99,7% от уровня среднемесячной заработной платы работников сферы общего образования);
в учреждениях среднего профессионального образования Самарской области – 30 887 рубля (102,4% от расчетного уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Самарской области);
в учреждениях дополнительного образования детей Самарской области – 30 140 рубля (100,9% от уровня среднемесячной заработной платы учителей).
Как подчеркнул врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, в результате принятых мер с 2012 года заработная плата работников культуры в регионе увеличилась в 2,7 раза, при этом заработная плата работников государственных учреждений увеличилась в 1,7 раза, работников муниципальных учреждений – в 3,2 раза. По итогам мониторинга за 3 квартал 2018 года показатель соотношения средней заработной платы работников культуры к прогнозному значению дохода от трудовой деятельности в Самарской области достиг уровня 97%. При этом среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Самарской области за 9 месяцев 2018 года (29 146 рублей) выросла на 22,6% к аналогичному периоду 2017 года, в том числе:
по работникам муниципальных учреждений культуры – на 24,5%
(28 360рублей и 22 776 рублей соответственно);
по работникам государственных учреждений – на 20%
(30 818 рублей и 25 691 рубль соответственно).
«Руководителям структурных подразделений Правительства региона, руководителям бюджетных организаций и учреждений необходимо принять все возможные меры, чтобы до конца года достичь установленных на 2018 год плановых показателей по совершенствованию оплаты труда работников и продолжить работу по реализации «майских» Указов Президента РФ в 2019 году», — подчеркнул А.П. Нефёдов.
Далее участники заседания обсудили развитие системы профессиональной ориентации и трудоустройства молодёжи.
В Самарской области выстроена многоуровневая инфраструктура модели профориентации в системе образования с конкретными функциями каждого структурного элемента. По результатам анализа сформированности региональных систем профориентационной работы со школьниками, проведенного в 2018 году специалистами Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГБУ «ФИРО», региональная система нашей области занимает лидирующее положение среди других регионов России. Более 50% выпускников профессиональных образовательных организаций, 85% выпускников вузов Самарской области находят работу по специальности. Это один из самых высоких показателей в стране.
С целью информирования населения Самарской области о региональной системе профессионального образования создан сайт «Куда пойти учиться» (https://kuda.samara.edu.ru/).
Для повышения доступности профориентационных услуг обучающимся Центром профессионального образования Самарской области в 2018 году разработана автоматизированная информационная система «ПрофВыбор. Самарская область» (https://prof.asurso.ru/).
Кроме того, на заседании состоялось торжественное награждение организаций региона — победителей и призёров регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
Ежегодно предприятия и учреждения нашего региона принимают активное участие во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности». Конкурс проходит с 2000 года, его цель — выявить лучшие проекты, которые предлагают осуществить предприятия для решения назревших социальных вопросов. За это время организации региона становились призерами и победителями федерального этапа конкурса целых 37 раз.
В этом году в региональном этапе участвовали 45 организаций. Сегодня награды были вручены представителям 19 организаций – победителей и призёров регионального этапа конкурса, 10 из них будут участвовать в конкурсе на федеральном уровне, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
28 ноября 2018 18:49
Также были определены его основные этапы, основная тема конкурса и главный приз. Социум
69
28 ноября 2018 18:02
На повестку было вынесено несколько тем, в том числе - качество питьевой воды. Самарцы, проживающие в новом микрорайоне, высказали главе города свои опасения из-за... Социум
85
28 ноября 2018 17:50
С 16 декабря по 8 января САТОБ покажет свой сказочный репертуар. Социум
85
Здравоохранение
28 ноября 2018 16:39
Руководство делегации Казахстана, поблагодарив медицинских работников Самарской области за радушный прием и плодотворный визит, предложило продолжить... Здравоохранение
94
28 ноября 2018 12:21
Целью визита стало обсуждение вопросов обучения медицинских специалистов новым технологиям и обмен опытом. Здравоохранение
172
28 ноября 2018 12:05
Стороны также будут сотрудничать в сфере разработки носимых устройств для телемедицины. Здравоохранение
140
Новости медицины
25 ноября 2018 11:25
Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить. Новости медицины
73
16 ноября 2018 10:00
В четверг, 15 ноября, состоялся выезд «узких» медицинских специалистов ГБУЗ «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» в ГБУЗ... Новости медицины
301
6 ноября 2018 21:53Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято. Новости медицины
384
Туризм
27 ноября 2018 11:41
11% ответили, что всегда и везде в путешествиях делают селфи. Туризм
188
27 ноября 2018 10:37
Стороны ведут постоянный диалог для беспроблемного вступления в силу безвизового соглашения. Туризм
223
22 ноября 2018 12:54
Дополнительного финансирования не потребуется. Туризм
261
Образование
28 ноября 2018 18:16
В нем приняло участие более 150 молодых изобретателей и программистов – студентов, школьников, молодых специалистов из разных регионов страны. Образование
71
28 ноября 2018 13:19
Каждая команда может состоять из 3-5 участников. Образование
134
27 ноября 2018 13:09
Подача заявлений пройдет через открытую часть модуля "Е-услуги. Образование". Образование
207
Культура
27 ноября 2018 17:01
Спектакль «Необыкновенные приключения Оливера Твиста» поставлен силами Детской центральной хоровой школы с привлечением артистов... Культура
304
27 ноября 2018 12:11
Всего в акции в этом году приняли участие 4900 сельских, муниципальных, школьных и городских библиотек России. Культура
148
26 ноября 2018 17:58
Труппа театра «Мастерская» постоянно участвует в международных театральных фестивалях и получает высокие экспертные оценки представленных театральных... Культура
290
Мода
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
311
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
621
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1690
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
557
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
512
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
969
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
1064
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
1000
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
1046
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
880
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
850
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1288
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1660
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1696
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2854
Мероприятия