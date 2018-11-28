В Правительстве СО наградили победителей и призёров регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

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В заседании приняли участие члены трехсторонней комиссии, представители от территориальных управлений федеральных органов государственной власти, Торгово-промышленной палаты Самарской области, Федерации профсоюзов Самарской области, региональных предприятий и учреждений, руководители структурных подразделений Правительства Самарской области, главы городских округов и муниципальных районов региона.Одним из рассмотренных был вопрос о реализации «майских» указов Президента России о повышении оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы.Напомним, что в 2012 году Президент поручил к концу 2018 года увеличить размер реальной заработной платы отдельных работников социальной сферы в 1,4 — 1,5 раза. Так, к 2019 году средняя заработная плата врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников, работников медицинских организаций, имеющих высшее образование, должна составлять до 200 процентов от средней заработной платы в регионе, социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, младшего медицинского персонала, среднего медицинского (фармацевтического) персонала — до 100 процентов от средней заработной платы в регионе.На заседании руководители структурных подразделений Правительства Самарской области отчитались о выполнении поставленных задач.По информации министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова, с учетом принятых мер к концу года в учреждениях здравоохранения региона планируется достичь следующих значений оплаты труда:— врачей – 58 190 рублей или 193% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону,— среднего медицинского персонала – 30 150 рублей или 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону,— младшего медицинского персонала – 28 945 рублей или 96% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону.Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова подчеркнула, что по оперативным данным, полученным от подведомственных учреждений, по итогам 9 месяцев 2018 года средняя заработная плата в отрасли социального обслуживания составила:по врачам – 58 174 руб. или 96,5% (от установленного целевого значения);по среднему медицинскому персоналу – 29 188 руб. или 96,8%;по младшему медицинскому персоналу – 29 032 руб. или 96,3%;по педагогическим работникам организаций, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 29 255 руб. или 97,1%.По информации заместителя министра образования и науки Самарской области – руководителя департамента ресурсного обеспечения образования, организационной и информационной деятельности Михаила Татаринцева, среднемесячная заработная плата педагогических работников в области за 9 месяцев 2018 года составила:в учреждениях общего образования – 29 598 рубль (98,2% от расчетного уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Самарской области);в дошкольных образовательных учреждениях – 27 914 рублей (99,7% от уровня среднемесячной заработной платы работников сферы общего образования);в учреждениях среднего профессионального образования Самарской области – 30 887 рубля (102,4% от расчетного уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Самарской области);в учреждениях дополнительного образования детей Самарской области – 30 140 рубля (100,9% от уровня среднемесячной заработной платы учителей).Как подчеркнул врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, в результате принятых мер с 2012 года заработная плата работников культуры в регионе увеличилась в 2,7 раза, при этом заработная плата работников государственных учреждений увеличилась в 1,7 раза, работников муниципальных учреждений – в 3,2 раза. По итогам мониторинга за 3 квартал 2018 года показатель соотношения средней заработной платы работников культуры к прогнозному значению дохода от трудовой деятельности в Самарской области достиг уровня 97%. При этом среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Самарской области за 9 месяцев 2018 года (29 146 рублей) выросла на 22,6% к аналогичному периоду 2017 года, в том числе:по работникам муниципальных учреждений культуры – на 24,5%(28 360рублей и 22 776 рублей соответственно);по работникам государственных учреждений – на 20%(30 818 рублей и 25 691 рубль соответственно).«Руководителям структурных подразделений Правительства региона, руководителям бюджетных организаций и учреждений необходимо принять все возможные меры, чтобы до конца года достичь установленных на 2018 год плановых показателей по совершенствованию оплаты труда работников и продолжить работу по реализации «майских» Указов Президента РФ в 2019 году», — подчеркнул А.П. Нефёдов.Далее участники заседания обсудили развитие системы профессиональной ориентации и трудоустройства молодёжи.В Самарской области выстроена многоуровневая инфраструктура модели профориентации в системе образования с конкретными функциями каждого структурного элемента. По результатам анализа сформированности региональных систем профориентационной работы со школьниками, проведенного в 2018 году специалистами Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГБУ «ФИРО», региональная система нашей области занимает лидирующее положение среди других регионов России. Более 50% выпускников профессиональных образовательных организаций, 85% выпускников вузов Самарской области находят работу по специальности. Это один из самых высоких показателей в стране.С целью информирования населения Самарской области о региональной системе профессионального образования создан сайт «Куда пойти учиться» (https://kuda.samara.edu.ru/).Для повышения доступности профориентационных услуг обучающимся Центром профессионального образования Самарской области в 2018 году разработана автоматизированная информационная система «ПрофВыбор. Самарская область» (https://prof.asurso.ru/).Кроме того, на заседании состоялось торжественное награждение организаций региона — победителей и призёров регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».Ежегодно предприятия и учреждения нашего региона принимают активное участие во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности». Конкурс проходит с 2000 года, его цель — выявить лучшие проекты, которые предлагают осуществить предприятия для решения назревших социальных вопросов. За это время организации региона становились призерами и победителями федерального этапа конкурса целых 37 раз.В этом году в региональном этапе участвовали 45 организаций. Сегодня награды были вручены представителям 19 организаций – победителей и призёров регионального этапа конкурса, 10 из них будут участвовать в конкурсе на федеральном уровне, передает пресс-служба облправительства.