В Поволжском православном институте откроется региональная художественная выставка «Свет Рождества Христова»

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20 декабря (четверг) в 16.00 в Поволжском православном институте (ул. Юбилейная, 4а) откроется региональная художественная выставка «Свет Рождества Христова». Масштабная экспозиция живописи, графики, скульптуры (более 70 произведений), работы талантливых мастеров декоративно-прикладного искусства в разных техниках (кружево, вышивка, вязание бисером, плетение из бумажной лозы, роспись по фарфору, керамика, валяние из шерсти, авторские куклы, художественный металл и др.), интерактивные фотозоны в ретро-стиле, атмосфера рождественского чуда, красоты, теплого дружеского общения сделают посещение выставки ярким и запоминающимся.В программе открытия презентация авторов и их произведений, что позволит вам познакомиться с талантливыми представителями современной художественной культуры нашего города и региона (Самара, Жигулевск, Тольятти, Ульяновск).Через несколько дней после открытия выставки начинает работу музейная лавка, в которой можно будет приобрести эксклюзивные рождественские подарки - уникальные открытки ручной работы, игрушки, украшения, картины и др.Выставка продлится до конца января, во время ее работы планируется проведение экскурсий, лекций, мастер-классов, фотосессии и др., передает пресс-служба Поволжского православного института.