В «Поволжском православном институте» Тольятти пройдет финал всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие»
16 ноября 2017 19:04
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Олимпиада «Наше наследие» проводится с 2003 года, нацелена на изучение истории и культуры, объединение молодежи в деле изучения и сохранения отечественного культурного наследия и входит в Перечень предметных олимпиад школьников, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации. Победители олимпиады получают государственную премию поддержки талантливой
молодежи.
Организатор олимпиады - Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (г. Москва).
Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» создавалась как межпредметная олимпиада, ориентированная на выявления одаренных детей, независимо от сферы их особых предметных талантов. Задания, разбитые на различные блоки, позволяют детям продемонстрировать свои способности в скорости и качестве запоминания, в эрудиции, в скорости мышления при решении
логических задач и анализе текстов. Важно отметить, что для каждой олимпиады ежегодно подбирается новая важная историческая тема. Она объявляется заранее, и все участники имеют равные возможности для подготовки.
Особенно надо отметить проектные работы, сопутствующие темам олимпиады.
Участники финальных мероприятий за эти годы представили множество интереснейших работ: компьютерные и настольные игры, видеофильмы, брейн-ринги, сборники интеллектуальных заданий, игровые путеводители по музеям, альманахи и книги памяти,
методические пособия.
Бывшие участники олимпиады, сегодняшние студенты ведущих вузов страны, оказывают помощь в организации и проведении олимпиады на местах и финальных туров.
В 2016-17 учебном году более чем в полтора раза увеличилось число организаторов и участников муниципальных и региональных туров. Возросло число регионов, участники из которого отобрались на заключительный этап. В олимпиаде 2016/17 приняло участие больше 239 тысяч школьников из 4679 школ 83 регионов РФ, Республики Беларусь, Казахстана, посольских школ Австрии, Италии, Таиланда, Гвинеи, Мальты. В финальном туре олимпиады среди 5-7 классов в г. Тольятти будут участвовать более 150 школьников.
Приветственный адрес участников финальных соревнований направил Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, сообщает пресс-служба Поволжского православного института.
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