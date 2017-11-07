В Поволжье появятся 9 «ударных» подразделений ЦВО

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9 подразделений 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Центрального военного округа, которые отличились во время контрольной проверки за летний период обучения, получат отличительный геральдический знак и почетное наименование «Ударная».



Ранее такое наименование носило только одно подразделение (миротворческое) из Самарской области, которое отличилось в июле во время

проверки комиссией Министерства обороны РФ. Они были удостоены этого наименования первыми в округе, сообщает пресс-служба ПВО (Приволжское направление).