В Потаповском пансионате будет запущена котельная

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Строительство нового жилого корпуса Потаповского пансионата в Красноярском районе было начато в 2017 году в рамках социальной программы. Психоневрологический интернат предназначен для социального обслуживания лиц, страдающих психическими расстройствами.Правительством Самарской области с Пенсионным фондом Российской Федерации было заключено соглашение о предоставлении ПФР субсидии бюджету Самарской области на софинансирование строительных работ. Заказчиком объекта является государственное казенноеучреждение Самарской области «Управление капитального строительства».На реализацию программы в 2017 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 218 665 тыс. рублей, из них: субсидия из бюджета ПФР – 80 976 тыс. рублей, средства областного бюджета - 137 688 тыс. рублей.На 2018 год на этот объект предусмотрены средства ПФР в объеме 65 869 тыс. рублей; расходы за счет средств областного бюджета составляют 188 930 тыс. рублей.В 2018 году планируется полностью завершить работы по строительству объекта, что в итоге позволит пансионату принять 270 человек, нуждающихся в профессиональном уходе.Проектом предусмотрено строительство трехэтажного «Н» - образного здания с пристроенным пищеблоком и размерами в плане 60,35х80,98 м с устройством наружных инженерных сетей и благоустройством территории.До конца текущего года объект должен быть сдан. В начале 2019 года планируется пройти процедуру регистрации и к маю осуществить передачу всего строительства основному балансодержателю - региональному министерству социально-демографической и семейнойполитики, передает пресс-служба облправительства.