В Политехе проходит поединок «Кулинарный рецепт футбольных побед»
7 декабря 2017 17:55
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В состав жюри конкурса 7 декабря вошли мастер спорта СССР, заслуженный ветеран ФК «Крылья Советов», рекордсмен клуба по количеству матчей Валерьян Панфилов и врач-реаниматолог ФК Илья Куценко.
«Футбол ‒ большая энергозатратная работа, ‒ отметил Валерьян Панфилов. ‒ Конечно, когда мы играли, то ничего сверхъестественного не ели ‒ икру, как все советские люди, видели только по праздникам. В нашем рационе обязательно были мясо, творог, сметана, а вот пирожные мы не могли себе позволить, так как за нашим весом тщательно следили».
Блюда участников оценивались в несколько этапов по определенным критериям. Учитывалось публичное представление блюда,
обоснование выбранных ингредиентов и способа приготовления, научная составляющая проекта, оригинальность оформления и подачи, ответы на вопросы жюри.
«Мы не смогли проигнорировать такое масштабное событие, как Чемпионат мира по футболу 2018 года, который, мы надеемся, изменит в лучшую сторону жизнь нашего региона, ‒ призналась завкафедрой «Технология и организация общественного питания» Надежда Макарова. ‒ Мы хотели подчеркнуть, что спорт и вкусная, красивая еда вполне совместимы. Ребята потрудились над оформлением своих блюд, вложили душу в эту работу».
7 декабря конкурсанты представили 35 закусок, горячих блюд и десертов. Помимо «футбольных полей» и «мячей» членов жюри угощали бутербродами чемпиона, блинчиками ‒ «забивалками», отбивными по-милански, десертом La football tart, грибным «чемпионатом» и другими изысканными яствами. По итогам поединка эксперты определят победителей и призеров в семи номинациях, сообщает пресс-служба СамГТУ.
Фото: пресс-служба СамГТУ
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