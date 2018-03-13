В Похвистнево полицейские провели масштабную акцию «Безопасный Интернет»

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В ходе беседы гости рассказали ребятам, что каждое неправомерное использование интернета тщательно отслеживается сотрудниками органов внутренних дел. Но преступники находят всё более изощрённые способы хищения денежных средств, выбирая себе жертв из детей младшего и среднего школьного возрастов. О своей интернет-безопасности приходится заботиться самостоятельно: не переходить по неизвестным ссылкам, не заводить дружбу с незнакомцами в соцсетях, не заполнять никаких анкет, где запрашиваются личные данные, не переводить денежные средства с банковских карт родителей, даже если за это, якобы, можно получить неплохое вознаграждение. Если вдруг юные друзья в социальной сети наткнутся на группу, где прямо указывают на совершение действий, подвергающих себя или родных опасности, то об этом незамедлительно надо сказать родителям, чтобы пресечь дальнейшее использование подобных сообществ.Также полицейские и общественники вручили ребятам памятки пользования интернет-ресурсами и напутствовала им, что любое действие в сети должно быть обдумано и согласовано с родителями.Акция «Безопасный Интернет» охватила не только школы. Так, представители Общественного совета и органов внутренних дел посетили Реабилитационный центр для инвалидов «Доблесть». Гости рассказали собравшимся о различных способах мошенничества в интернете и призвали никому не доверять свою личную информацию.В конце мероприятия, по уже сложившейся традиции, к сотрудникам полиции и общественникам многие слушатели обратились с личными вопросами, на которые всем обратившимся были даны правовые разъяснения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области