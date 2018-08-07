В Подмосковье скончался художник, нарисовавший героев "Простоквашино"

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По данным из открытых источников, Аркадий Шер родился 29 мая 1934 года. С 1959 по 1992 год он работал в "Союзмульфильме" на разных должностях. Его единственной режиссёрской работой стал выпуск "Весёлая карусель № 24. Случай на болоте".В качестве художника он кроме "Каникул в Простоквашино" участвовал в создании таких мультфильмов, как "Кот в сапогах" (1968), "Приключения Васи Куролесова" (1981) и других.Кадр из мультфильма "Каникулы в Простоквашино"