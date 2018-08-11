В Подмосковье пенсионерка через суд требует вернуть кота из приюта

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По данным телеканала, конфликт между хозяйкой Васи Татьяной Ахметьевой и администратором одного из подмосковных питомников разгорелся после того, как кот в июле выпал из окна, а его хозяйка отказалась устанавливать "антикошку" — сетку на окна.Сотрудница питомника приютила животное, сбежавшее из дома, и теперь отказывается его возвращать, так как уверена, что в квартире пенсионерки ему грозит опасность.— Ну что я неправильно сделала? Ну скажите! Ну он выскочил за мной. Я спать не могу! Не могу уже больше жить! У меня перед глазами он стоит! Я похудела. Мне уже кусок в горло не лезет! Отдайте! Отдайте мне. Всё нормально у меня дома, — утверждает Ахметьева.По словам пожилой женщины, она приходила в питомник пять раз и исполнила все их требования по содержанию животного в квартире, однако Васю всё равно не возвращают. Она уверена, что сотрудники приюта, взяли его "в заложники". Чтобы добиться справедливости, пенсионерка обратилась к зоозащитникам и по их совету — в прокуратуру.