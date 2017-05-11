В Петербурге коммунальщики краской замазали портрет Цоя в сквере его имени
11 мая 2017 23:45
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Портрет был создан пять лет назад в честь 50-летия Цоя, стал местной достопримечательностью и был обновлен и подкрашен перед фестивалем "Твой двор", который пройдет в ближайшее воскресенье, 14 мая, во дворах и скверах Петроградской стороны, чтобы "познакомить и объединить жителей, локальный бизнес, местные организации и сообщества". В сквере Виктора Цоя запланированы мастер-классы по "партизанскому садоводству", "уличной мебели", пикники, а также музыкальный джем и уличное караоке.
"Это не граффити, а именно портрет, написанный маслом. <...> Когда мы его создавали, получили все необходимые разрешения и согласования. Пять лет портрет никому не мешал. 14 мая мы планировали провести традиционный фестиваль в сквере Цоя, поэтому пару недель назад портрет обновили, освежили краски", - объяснил "Интерфаксу" руководитель движения "Рок-Петроград" Сергей Елгазин.
"Сегодня же появилась бригада неизвестных людей в синей спецодежде, которые вдруг стали спешно портрет закрашивать", - сказал он. По его словам, фанаты Цоя и местные жители встали на защиту, но было уже поздно: "Портрет полностью "закатали" желтой краской, даже не в цвет стен!"
Телеканалу "Санкт-Петербург" представитель движения сообщил, что фанаты пытались остановить коммунальщиков, "но были посланы".
"Звонили муниципалам, звонили в администрацию - никто не в курсе, кто это был", - пожаловался Елгазин. Фанаты напишут обращение к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко. "Мы знаем, что он является поклонником творчества Цоя", - отметил музыкант, предложивший в мае 2016 года на волне нападок на Сергея Шнурова за песню "В Питере - пить" запретить группе "Ленинград" называться "Ленинградом", поскольку группа оскверняет имя города-героя.
Как передает "Пятый канал", поклонники творчества Цоя устроили "мини-субботник", пытаясь отмыть скрывшееся под краской изображение.
Сквер у котельной "Камчатка" получил имя Виктора Цоя в 2012 году решением топонимической комиссии. Портрет в сквере был своеобразным местом "паломничества" фанатов, рядом с ним фотографировались любители песен группы "Кино" и туристы.
Котельная "Камчатка" стала культовым местом для поклонников музыканта, сейчас в ней организован клуб-музей. В бывшей котельной, где Виктор Цой работал кочегаром, появилась небольшая сцена, а в фондах музея хранятся гитара Цоя, афиши, фотографии, пластинки, билеты с концертов группы "Кино".
В Москве есть своя достопримечательность - стена Цоя дома N37 на Арбате, исписанная и изрисованная граффити. Московские власти неоднократно, но без успеха пытались ликвидировать надписи, которые стали появляться на этой стене 15 августа 1990 года после смерти музыканта. Стена, исписанная посланиями покойному музыканту и текстами песен группы "Кино", - место традиционного сбора поклонников певца.
Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе в Латвии. Могила музыканта находится на Богословском кладбище в Калининском районе Петербурга.
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Комментарии
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11 мая 2017 23:45
Портрет был создан пять лет назад в честь 50-летия Цоя, стал местной достопримечательностью. Социум
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