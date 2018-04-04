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В Петербурге госпитализировали Эдиту Пьеху

4 апреля 2018 23:43
281
Как рассказала сама актриса, ее доставили в больницу с обострением бронхита.
​Эстрадная певица и актриса Эдита Пьеха госпитализирована в Санкт-Петербурге. Об этом она сказала в разговоре с РБК.

«Увезли с обострением бронхита, я с трудом говорю. Но делают капли, уколы, так что все будет хорошо», — рассказала артистка.

В разговоре с ТАСС она добавила, что была доставлена в городскую многопрофильную больницу № 2 (Выборгский район Петербурга) три дня назад. «Скоро собираюсь выздоравливать», — сказала Пьеха.

31 июля 2017 года актрисе исполнилось 80 лет.

В мае 2014 года Пьеха была доставлена на обследование в больницу, после того как прервала концерт в Северодвинске. Как сообщал ТАСС, выступление пришлось закончить раньше запланированного из-за ухудшения ее самочувствия. Тогда в Центре культуры и общественных мероприятий Северодвинска сообщили, что у певицы «поднялась температура, затруднилось дыхание из-за духоты в зале». От госпитализации она отказалась.

Эдита Пьеха родилась во Франции. В 1955 году приехала в Советский Союз и поступила на философский факультет Ленинградского государственного университета им. А.А.Жданова. Студент дирижерско-хорового отделения Ленинградской государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова Александр Броневицкий пригласил Пьеху в студенческий ансамбль «Липка».

Впервые Пьеха вышла на сцену в декабре 1955 года: она исполнила польскую песню «Красный автобус» на новогоднем концерте в Малом зале Ленинградской консерватории.

Эдита Пьеха — народная артистка СССР. Является двукратной обладательницей российской музыкальной премии «Овация» — в номинациях «Живая легенда» и «Метры» (1996 и 2008 годы соответственно). Удостоена множества наград, в том числе орденов «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней.

Ее репертуар насчитывает более 500 песен (в том числе на иностранных языках). Артистка выпустила несколько десятков музыкальных альбомов.


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Комментарии



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