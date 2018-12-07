В Пермском крае состоялись окружные торжественные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества
7 декабря 2018 21:14
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В ПФО праздничные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества — традиционно одни из самых масштабных в стране.
В Приволжье такие мероприятия на окружном уровне впервые прошли в 2013 году в Нижнем Новгороде, в 2014 году торжества состоялись в Самаре, в 2015-м — в Казани, в 2016-м — в Оренбурге, в 2017-м — в Саранске.
В Перми старт окружным памятным мероприятиям дали школьные звонки. Десять Героев Российской Федерации, которые прибыли на торжества из разных регионов страны, провели «Уроки мужества» в восьми учебных заведениях Перми. Пермские школы посетили Герои России Николай Ярцев, Григорий Кириченко, Александр Стержантов и Игорь Станкевич (Самарская область), Сергей Яшкин (Пермь), Александр Янклович (Саратовская область), Виталий Заврайский (Нижегородская область) и Газинур Хайруллин (Республика Татарстан).
Студенты Пермского техникума промышленных и информационных технологий получили уникальную возможность задать вопросы сразу двум летчикам-испытателям специальной авиационной военной техники Нижегородского авиастроительного завода «Сокол» — Александру Коновалову и Владимиру Рахманову.
В поселке Усть-Качка в Пермском кадетском корпусе ПФО в этот день состоялось открытие мемориального комплекса в честь Героя Российской Федерации Федора Кузьмина и бойцов СОБР и ОМОН, погибших в горячих точках. 6 марта 1996 года, выполняя боевую задачу в Грозном, БМП с пермскими бойцами СОБРа попала под обстрел боевиков. Оператор-наводчик младший лейтенант Федор Кузьмин получил тяжелое ранение, но остался прикрывать товарищей. Мужественный офицер подавлял огневые точки боевиков, пока не погиб в горящей боевой машине. Указом Президента от 6 сентября 1996 года Федору Васильевичу Кузьмину посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.
В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие полномочный представитель Президента РФ Игорь Комаров, губернатор Пермского края Максим Решетников, первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии России генерал-полковник Сергей Меликов, заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Алексей Лемякин, Герои России, Герои Социалистического Труда, руководители силовых структур и специализированных военных учебных заведений Прикамья.
«Уверен, открытие мемориала не только увековечит подвиг настоящего героя современной России, но и создаст место духовного притяжения молодых патриотов, готовых, как Федор Кузьмин, бесстрашно защищать интересы нашей страны. Связь и преемственность поколений делает нас непобедимыми. Только в единстве и согласии мы сможем и дальше сохранять суверенитет нашей Родины и поддерживать стабильный гражданский мир», — отметил Игорь Комаров на торжественной церемонии открытия памятника.
В Перми полномочный представитель Президента РФ Игорь Комаров и почетные гости почтили память павших героев и возложили венки к мемориалу Уральского добровольческого танкового корпуса.
В числе памятных мероприятий состоялся и праздничный концерт, посвящённый Дню Героев Отечества. В Пермский городской дворец культуры им. А.Г. Солдатова были приглашены около тысячи гостей.
В ходе торжественной части концерта чествовали матерей погибших военнослужащих и наградили победителей конкурсов общественного проекта ПФО «Герои Отечества».
«Память о каждом герое — наша ценность, а наш долг — сохранить ее для будущих поколений. Именно поэтому мы реализуем в Приволжском федеральном округе общественный проект «Герои Отечества», в рамках которого уже проведена большая работа по увековечению памяти героических защитников нашей страны, чтобы каждый из них получил заслуженную благодарность народа, чтобы никто и никогда не оказался забытым. И сегодня мы награждаем регионы и музеи образовательных учреждений за лучшую организацию работы в этом направлении по итогам 2018 года. На подвигах героев, в том числе и наших современников, мы будем вести патриотическую работу с молодежью, чтобы преемственность поколений, воспитанных на образцах самоотверженного служения Отчизне, никогда не прервалась», — подчеркнул Игорь Комаров.
В номинации «Лучшая музейная экспозиция, посвященная увековечению памяти защитников Отечества и совершенных ими подвигов» первое место занял Историко-краеведческий музей Городецкой средней школы им. Героя России Александра Прохоренко (Оренбургская область), второе место — школьный музей Уральского добровольческого танкового корпуса (средняя школа №25 г. Перми, Пермский край), третье место — музей мужества и боевой славы «Патриот» Новочебоксарского химико-механического техникума (Чувашская Республика).
В номинации «Наиболее полное выполнение законодательства в части увековечения памяти защитников Отечества» поощрялись регионы ПФО. По итогам представленных материалов первое место присуждено Республике Татарстан, второе место – Удмуртской Республике, третье место у Республики Башкортостан.
Полномочный представитель Президента РФ Игорь Комаров вручил победителям дипломы, памятные подарки и денежные сертификаты на развитие музеев.
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В настоящее время на территории ПФО проживают или являются уроженцами регионов Приволжья 15 Героев Советского Союза, 50 Героев Российской Федерации и два полных кавалера Ордена Славы, с которыми осуществляется взаимодействие в рамках окружного общественного проекта «Герои Отечества», передает пресс-служба ПФО.
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