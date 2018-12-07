В Пермском крае состоялись окружные торжественные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества

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В ПФО праздничные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества — традиционно одни из самых масштабных в стране.В Приволжье такие мероприятия на окружном уровне впервые прошли в 2013 году в Нижнем Новгороде, в 2014 году торжества состоялись в Самаре, в 2015-м — в Казани, в 2016-м — в Оренбурге, в 2017-м — в Саранске.В Перми старт окружным памятным мероприятиям дали школьные звонки. Десять Героев Российской Федерации, которые прибыли на торжества из разных регионов страны, провели «Уроки мужества» в восьми учебных заведениях Перми. Пермские школы посетили Герои России Николай Ярцев, Григорий Кириченко, Александр Стержантов и Игорь Станкевич (Самарская область), Сергей Яшкин (Пермь), Александр Янклович (Саратовская область), Виталий Заврайский (Нижегородская область) и Газинур Хайруллин (Республика Татарстан).Студенты Пермского техникума промышленных и информационных технологий получили уникальную возможность задать вопросы сразу двум летчикам-испытателям специальной авиационной военной техники Нижегородского авиастроительного завода «Сокол» — Александру Коновалову и Владимиру Рахманову.В поселке Усть-Качка в Пермском кадетском корпусе ПФО в этот день состоялось открытие мемориального комплекса в честь Героя Российской Федерации Федора Кузьмина и бойцов СОБР и ОМОН, погибших в горячих точках. 6 марта 1996 года, выполняя боевую задачу в Грозном, БМП с пермскими бойцами СОБРа попала под обстрел боевиков. Оператор-наводчик младший лейтенант Федор Кузьмин получил тяжелое ранение, но остался прикрывать товарищей. Мужественный офицер подавлял огневые точки боевиков, пока не погиб в горящей боевой машине. Указом Президента от 6 сентября 1996 года Федору Васильевичу Кузьмину посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие полномочный представитель Президента РФ Игорь Комаров, губернатор Пермского края Максим Решетников, первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии России генерал-полковник Сергей Меликов, заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Алексей Лемякин, Герои России, Герои Социалистического Труда, руководители силовых структур и специализированных военных учебных заведений Прикамья.«Уверен, открытие мемориала не только увековечит подвиг настоящего героя современной России, но и создаст место духовного притяжения молодых патриотов, готовых, как Федор Кузьмин, бесстрашно защищать интересы нашей страны. Связь и преемственность поколений делает нас непобедимыми. Только в единстве и согласии мы сможем и дальше сохранять суверенитет нашей Родины и поддерживать стабильный гражданский мир», — отметил Игорь Комаров на торжественной церемонии открытия памятника.В Перми полномочный представитель Президента РФ Игорь Комаров и почетные гости почтили память павших героев и возложили венки к мемориалу Уральского добровольческого танкового корпуса.В числе памятных мероприятий состоялся и праздничный концерт, посвящённый Дню Героев Отечества. В Пермский городской дворец культуры им. А.Г. Солдатова были приглашены около тысячи гостей.В ходе торжественной части концерта чествовали матерей погибших военнослужащих и наградили победителей конкурсов общественного проекта ПФО «Герои Отечества».«Память о каждом герое — наша ценность, а наш долг — сохранить ее для будущих поколений. Именно поэтому мы реализуем в Приволжском федеральном округе общественный проект «Герои Отечества», в рамках которого уже проведена большая работа по увековечению памяти героических защитников нашей страны, чтобы каждый из них получил заслуженную благодарность народа, чтобы никто и никогда не оказался забытым. И сегодня мы награждаем регионы и музеи образовательных учреждений за лучшую организацию работы в этом направлении по итогам 2018 года. На подвигах героев, в том числе и наших современников, мы будем вести патриотическую работу с молодежью, чтобы преемственность поколений, воспитанных на образцах самоотверженного служения Отчизне, никогда не прервалась», — подчеркнул Игорь Комаров.В номинации «Лучшая музейная экспозиция, посвященная увековечению памяти защитников Отечества и совершенных ими подвигов» первое место занял Историко-краеведческий музей Городецкой средней школы им. Героя России Александра Прохоренко (Оренбургская область), второе место — школьный музей Уральского добровольческого танкового корпуса (средняя школа №25 г. Перми, Пермский край), третье место — музей мужества и боевой славы «Патриот» Новочебоксарского химико-механического техникума (Чувашская Республика).В номинации «Наиболее полное выполнение законодательства в части увековечения памяти защитников Отечества» поощрялись регионы ПФО. По итогам представленных материалов первое место присуждено Республике Татарстан, второе место – Удмуртской Республике, третье место у Республики Башкортостан.Полномочный представитель Президента РФ Игорь Комаров вручил победителям дипломы, памятные подарки и денежные сертификаты на развитие музеев.***В настоящее время на территории ПФО проживают или являются уроженцами регионов Приволжья 15 Героев Советского Союза, 50 Героев Российской Федерации и два полных кавалера Ордена Славы, с которыми осуществляется взаимодействие в рамках окружного общественного проекта «Герои Отечества», передает пресс-служба ПФО.