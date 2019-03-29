В Пенсионном фонде рассказали, на сколько вырастут пенсии с 1 апреля

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Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составит 13 674 рубля и 13 812 рублей соответственно.Инвалиды, получившие военную травму, получат в среднем 31,3 тысячи рублей, а участники Великой Отечественной войны, получающие две пенсии, — 37,4 тысячи рублей.Увеличатся выплаты военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, участникам Великой Отечественной войны, а также гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, и другим категориям.В марте правительство утвердило индексацию пенсий на два процента — в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2018 году.