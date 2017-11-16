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В ПФР опровергли заявление Кудрина о том, что денег на выплаты пенсионерам у государства «не осталось»

16 ноября 2017 21:24
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В ПФР заверили, что все выплаты будут производиться своевременно и в полном объеме, а в будущем будут расти.
Как сообщает РБК, пенсионный фонд России (ПФР) отреагировал на слова бывшего министра финансов России, а ныне главы совета Центра стратегических разработок об отсутствии ресурсов, необходимых для выплаты пенсий. Пресс-служба ПФР заявила, что слова Кудрина были восприняты «с недоумением».

«Пенсионный фонд заверяет всех пенсионеров и получателей социальных пособий, что все выплаты, которые осуществляет ПФР, будут производиться в срок и в полном объеме, а все виды пенсий будут ежегодно увеличиваться, как и большинство видов социальных выплат. Все расходы по социальным и пенсионным обязательствам финансово обеспечены. Бюджет ПФР сбалансирован», — говорится в сообщении фонда.

Накануне, 15 ноября, в газете «Аргументы и факты» появилось интервью с Кудриным, в ходе которого, в частности, был задан вопрос о необходимости повышения пенсионного возраста и о том, действительно ли у страны не осталось «других ресурсов, чтобы платить старикам хотя бы нынешнюю скромную пенсию».

«Скажу прямо: да, не осталось. [...] Можно ли закрыть дыру за счет других источников — например повышения налогов? Нет. Сравните масштабы трат: за последние семь лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП. В нынешних ценах это примерно 2,5 трлн руб. в год — почти столько же, сколько мы тратим на все образование в стране. Получается, чтобы платить даже нынешние пенсии, нам нужно отказаться от инвестиций в образование, медицину, строительство новых дорог, будущее наших детей», — сказал Кудрин.

После выхода заявления пресс-службы ПФР Кудрин написал в своем аккаунте в сети Twiiter, что не имел в виду полного отсутствия денег.

«Прошу коллег из Пенсионного фонда (@pension_fond) реагировать не на «горячие» заголовки СМИ, а непосредственно на мое интервью. Восполнение дефицита ПФР требует серьезных трат бюджета. Деньги на это есть, но их не хватает на развитие», — пояснил Кудрин.

В июне 2017 года в ходе прямой линии президент России Владимир Путин сказал, что решение об изменении возраста выхода на пенсию надо принимать «взвешенно, без всякой суеты и спешки».

«Я считаю, что к этому относиться нужно очень аккуратно. По поводу всяких слухов, что решение уже принято: нет, решение не принято, но оно действительно обсуждается», — сказал Путин.

В октябре 2017 года газета «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников сообщила, что администрация президента и правительство обсуждают планы повышения порога минимального трудового стажа в качестве альтернативы непопулярной у населения идеи повышения пенсионного возраста. В тот же день Минтруд эту информацию опроверг.

​«Никаких изменений в пенсионной системе, в том числе касающихся минимального трудового стажа, в настоящий момент не обсуждается», — заявила пресс-секретарь главы министерства Мария Исянова.


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