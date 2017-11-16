В ПФР опровергли заявление Кудрина о том, что денег на выплаты пенсионерам у государства «не осталось»

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«Пенсионный фонд заверяет всех пенсионеров и получателей социальных пособий, что все выплаты, которые осуществляет ПФР, будут производиться в срок и в полном объеме, а все виды пенсий будут ежегодно увеличиваться, как и большинство видов социальных выплат. Все расходы по социальным и пенсионным обязательствам финансово обеспечены. Бюджет ПФР сбалансирован», — говорится в сообщении фонда.Накануне, 15 ноября, в газете «Аргументы и факты» появилось интервью с Кудриным, в ходе которого, в частности, был задан вопрос о необходимости повышения пенсионного возраста и о том, действительно ли у страны не осталось «других ресурсов, чтобы платить старикам хотя бы нынешнюю скромную пенсию».«Скажу прямо: да, не осталось. [...] Можно ли закрыть дыру за счет других источников — например повышения налогов? Нет. Сравните масштабы трат: за последние семь лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП. В нынешних ценах это примерно 2,5 трлн руб. в год — почти столько же, сколько мы тратим на все образование в стране. Получается, чтобы платить даже нынешние пенсии, нам нужно отказаться от инвестиций в образование, медицину, строительство новых дорог, будущее наших детей», — сказал Кудрин.После выхода заявления пресс-службы ПФР Кудрин написал в своем аккаунте в сети Twiiter, что не имел в виду полного отсутствия денег.«Прошу коллег из Пенсионного фонда (@pension_fond) реагировать не на «горячие» заголовки СМИ, а непосредственно на мое интервью. Восполнение дефицита ПФР требует серьезных трат бюджета. Деньги на это есть, но их не хватает на развитие», — пояснил Кудрин.В июне 2017 года в ходе прямой линии президент России Владимир Путин сказал, что решение об изменении возраста выхода на пенсию надо принимать «взвешенно, без всякой суеты и спешки».«Я считаю, что к этому относиться нужно очень аккуратно. По поводу всяких слухов, что решение уже принято: нет, решение не принято, но оно действительно обсуждается», — сказал Путин.В октябре 2017 года газета «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников сообщила, что администрация президента и правительство обсуждают планы повышения порога минимального трудового стажа в качестве альтернативы непопулярной у населения идеи повышения пенсионного возраста. В тот же день Минтруд эту информацию опроверг.​«Никаких изменений в пенсионной системе, в том числе касающихся минимального трудового стажа, в настоящий момент не обсуждается», — заявила пресс-секретарь главы министерства Мария Исянова.