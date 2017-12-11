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Новости /  Общество /  Социум  

В ПФО заложена традиция масштабного празднования Дня Героев Отечества

11 декабря 2017 13:11
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В ПФО заложена традиция масштабного празднования Дня Героев Отечества. После торжества в Самаре Герои Отечества отправились на окружные мероприятия.
После торжества в Самаре Герои Отечества отправились на окружные мероприятия.

В Приволжском федеральном округе по инициативе полпреда Президента Михаила Бабича заложена традиция масштабного празднования Дня Героев Отечества. Ежегодно праздничные мероприятия, посвященные этой памятной дате, проходят на территории регионов округа. В Приволжском федеральном округе проживает 51 Герой Отечества, из них 10 Героев Советского Союза, 39 Героев Российской Федерации, 2 полных кавалера ордена Славы.
После торжества в Самаре Герои Отечества отправились на окружные мероприятия.
В составе делегации Самарской области: Герой Советского Союза Кучкин Геннадий Павлович (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 03.03.1983. Звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан); Герои Российской Федерации: Кириченко Григорий Сергеевич (Указ Президента Российской Федерации от 21.06.1995. Звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда» за мужество и героизм, проявленные при штурме Грозного в ночь на 1 января 1995 года); Стержантов Александр Линович (Указ Президента Российской Федерации от 25.09.1999. Звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда» за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе); Ярцев Николай Николаевич (Указ Президента Российской Федерации от 06.05.2000. Звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда» за мужество и отвагу, проявленные в чрезвычайных обстоятельствах при ликвидации незаконных вооружённых формирований в Северо-Кавказском регионе).

Для гостей мероприятия будет организован концерт с участием Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова и ведущих творческих коллективов Приволжья. В память о погибших героях объявят минуту молчания. Завершатся мероприятия торжественным приемом от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО и праздничным фейерверком.


 
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