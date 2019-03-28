В ПФО стартовал конкурс в Дирекцию форума «iВолга 2.0»

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Правительство Самарской области и аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе объявляют о начале приема заявок на конкурсный отбор на должности руководителей смен Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга 2.0».Для участия в конкурсе необходимо:Быть гражданином Российской Федерации и постоянно проживать на территории России.Заполнить Заявление и подготовить проект-презентацию (Проект презентации) организации выбранного направления работы на форуме в соответствии с установленными в Положении (Положение об отборе Дирекции Форума iВолга 2.0) требованиями.Прием заявок (Форма заявления) на участие в конкурсе будет осуществляться до 18:00 2 апреля 2019 года в департаменте по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области (г.о. Самара, ул. Рабочая, д.85), а также на электронную почту: shtab_ivolga@mail.ru.По всем вопросам подачи документов — главный консультант департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области — Анастасия Алферова, 8 (846) 200-17-44.По итогам конкурса будут отобраны 10 руководителей смен.Организатором Форума является Правительство Самарской области. Координацию деятельности и подготовку конкурсного отбора руководителей смен осуществляет департамент по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.«iВолга» — самый масштабный молодежный форум ПФО. Он проводится по поручению Президента Российской Федерации и под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, передает пресс-служба облправительства.