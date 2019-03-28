В ПФО стартовал конкурс в Дирекцию форума «iВолга 2.0»
28 марта 2019 17:47
93
Для участия в конкурсе необходимо:
Быть гражданином Российской Федерации и постоянно проживать на территории России.
Заполнить Заявление и подготовить проект-презентацию (Проект презентации) организации выбранного направления работы на форуме в соответствии с установленными в Положении (Положение об отборе Дирекции Форума iВолга 2.0) требованиями.
Прием заявок (Форма заявления) на участие в конкурсе будет осуществляться до 18:00 2 апреля 2019 года в департаменте по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области (г.о. Самара, ул. Рабочая, д.85), а также на электронную почту: shtab_ivolga@mail.ru.
По всем вопросам подачи документов — главный консультант департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области — Анастасия Алферова, 8 (846) 200-17-44.
По итогам конкурса будут отобраны 10 руководителей смен.
Организатором Форума является Правительство Самарской области. Координацию деятельности и подготовку конкурсного отбора руководителей смен осуществляет департамент по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.
«iВолга» — самый масштабный молодежный форум ПФО. Он проводится по поручению Президента Российской Федерации и под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
28 марта 2019 18:47
28 марта в опорном университете состоялся очередной Ученый совет. Почетным гостем заседания стал председатель комитета Государственной думы по обороне, Герой... Социум
82
28 марта 2019 17:47
Для участия в конкурсе необходимо быть гражданином Российской Федерации и постоянно проживать на территории России. Социум
92
28 марта 2019 17:04
На фестиваль ежегодно собираются лучшие участники научно-технического творчества в возрасте от 6 до 30 лет, которые представляют свои уникальные разработки.... Социум
92
Здравоохранение
28 марта 2019 20:05Что выбрать: очки или линзы?
В настоящем мире, сейчас когда существует огромное количество различной техники. Все посвящают своё свободное время ей, не думая о последствиях. Здравоохранение
10
28 марта 2019 13:36
Показатели являются средними и могут меняться в каждом отдельном случае. Здравоохранение
144
27 марта 2019 12:55
Об этом губернатор заявил в Послании депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона. Здравоохранение
222
Новости медицины
14 марта 2019 06:08Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
440
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
506
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
794
Туризм
28 марта 2019 11:30
Споры законодателей о закрытии хостелов разбалансировали рынок. Туризм
168
26 марта 2019 12:53
Противниками поездок на 2-4 ночи с перелетом оказались 35% опрошенных. Туризм
182
13 марта 2019 10:59
Реже всего российские туристы вступали в драку с персоналом отеля или другими отдыхающими. Туризм
672
Образование
28 марта 2019 15:47
Победители представят вуз и регион в финале в Москве. Образование
153
28 марта 2019 11:56
Первые выпуски радиопередачи посвящены онлайн-экскурсиям по достопримечательностям Самары. Образование
149
27 марта 2019 19:22
Представлено инструментальное исполнительство 150 участников на музыкальных инструментах: фортепиано, скрипке, виолончели, флейте, гобое, кларнете, саксофоне,... Образование
226
Культура
28 марта 2019 12:33
Она включает свыше 80 живописных и графических работ. Культура
119
28 марта 2019 12:08
Выставка пройдет в Художественном музее. Культура
146
28 марта 2019 11:52
За час до концерта для зрителей начнется лекция петербургского балетоведа. Культура
126
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
399
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
634
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1072
Видео
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
772
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4684
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
527
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
808
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
770
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
1227
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
353
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
990
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1021
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1991
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2261
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1351
Мероприятия