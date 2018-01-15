В ПФО проходит педагогический конкурс «Серафимовский учитель – 2017/2018»

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Конкурс проводится с 2005 года. За это время в нем приняло участие более двух тысяч работников учреждений дошкольного, школьного, дополнительного образования, учреждений среднего и высшего профессионального образования, культуры, спорта, туризма, социально-реабилитационных, лечебно-профилактических учреждений, общественных организаций и средств массовой информации из 37 субъектов Российской Федерации, а также Литовской Республики.В Конкурсе принимают участие работники учреждений образования, культуры, спорта и туризма, социально-реабилитационных и медицинских организаций, средств массовой информации и других, представляющие разработки тематических разделов по православной культуре для преподавания гуманитарных учебных предметов и предметных областей (история, обществознание, язык и литература, искусство), а также программы духовно-нравственного просвещения, включая планы уроков, лекций, занятий, классных часов, сценарии культурных, просветительских, спортивных и других мероприятий с указанием применяемых дидактических средств и диагностического инструментария.По итогам Конкурса проводится конференция «Наследие преподобного Серафима Саровского и проблемы духовно-нравственного просвещения», издается сборник образовательных программ по духовно-нравственному развитию детей и молодежи.Победителям присуждается звание лауреата Педагогической премии преподобного Серафима Саровского с вручением диплома и денежной премии. За особые выдающиеся заслуги в духовно-нравственном просвещении отдельным участникам конкурса может быть присвоено почетное звание «Серафимовский учитель». Данное звание присваивается один раз в жизни и является аналогом высших светских педагогических наград.Конференция и награждение победителей традиционно проводятся в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре (село Дивеево Нижегородской области).Заявки и прилагаемые к ним документы направляются в конкурсную комиссию в электронном виде с использованием информационно-аналитической системы «Серафимовский учитель», размещенной на интернет-сайте Благотворительного Фонда преподобного Серафима Саровского (www.bfss.ru). Одновременно, материалы, характеризующие претендента, должны быть направлены на бумажном носителе по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Ярмарочный проезд, д.10/1, Благотворительный Фонд преподобного Серафима Саровского. Все материалы (в электронном виде и на бумажном носителе) должны быть представлены в Конкурсную комиссию не позднее 1 февраля 2018 года.Дополнительные вопросы в электронном виде направляются в Конкурсную комиссию на адрес электронной почты serafimychitel@mail.ru с указанием в теме письма данных о кандидате и выдвинувшей его организации, сообщает пресс-служба облправительства.