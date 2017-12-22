В Отрадном сотрудники ГИБДД провели акцию "Световозвращатель - модная деталь современной одежды"

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Мероприятие проходило в вечернее время суток для того, чтобы наглядно продемонстрировать присутствующим эффективность действий световозвращающих элементов.Полицейские показали, как на одежде можно интересно разместить различные светящиеся наклейки, браслеты, полоски, тесьмы, значки и брелоки, особое внимание обращая на правила крепления световозвращающих элементов. Важно стараться расположить их на боковой части одежды, так как именно с этой стороны водители видят пешеходов на дороге. Так же стражи правопорядка призвали подростков обеспечивать свою заметность на вечерних дорогах и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.По завершению каждый участник мероприятия получил от сотрудников ГИБДД предновогодний подарок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области