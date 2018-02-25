В Отрадном полицейские провели в подшефной школе-интернате смотр строя и песни, посвященный 23 февраля

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Среди приглашенных гостей были представители служб ППСП, ПДН, дежурной части, члены военного братства ветеранов Афганистана, а также представители военно-патриотического клуба «Десантник».На празднике воспитанники интерната представляли разные рода войск: авиация, десантные войска, связисты, моряки и медицинской службы. Дети продемонстрировали навыки строевой подготовки и с песней промаршировали по залу. Для воспитанников интерната были организованы спортивные соревнования: бег с передачей эстафетной палочки, бросание снарядов в цели и другие. Представители военно-патриотического клуба «Десантник» провели для ребят показательные выступления, устроив для них мастер-класс по сборке и разбору автомата. Каждый из воспитанников попробовал разобрать автомат, примерил каску и различные предметы из экипировки десантника.В завершении мероприятия все участники были награждены почетными грамотами, а дети поздравили гостей с Днем защитника Отечества открытками и букетами, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области