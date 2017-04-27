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Новости /  Общество /  Социум  

В Отрадном полицейские провели беседы с продавцами

27 апреля 2017 11:28
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В Отрадном полицейские провели беседы с продавцами
Работникам сферы торговли рассказали, каким образом можно определить потенциального вора.

В рамках профилактики преступлений и правонарушений в сфере краж и грабежей из торговых объектов, участковые уполномоченные ОМВД России по г. Отрадному на постоянной основе проводят профилактические беседы с владельцами и продавцами магазинов.
Так, на днях в торговом центре Отрадного прошла уже традиционная встреча старшего участкового уполномоченного полиции лейтенанта полиции Ивана Зверева с сотрудниками торговых точек, расположенных в здании.

Полицейский рассказал работникам сферы торговли о том, каким образом можно определить потенциального вора, на что нужно особенно обращать внимание, как спрофилактировать преступления подобного рода и куда нужно оперативно обратиться, если кража все-таки произошла. Владельцы и сотрудники магазина не упустили возможность задать интересующие их вопросы участковому, и получили на них исчерпывающие ответы.

В заключении лейтенант полиции напомнил о необходимости установки систем видеонаблюдения и соответствующей сигнализации, чтобы предотвратить возможные кражи, сообщает облМВД.

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Комментарии



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