В Отрадном по инициативе Госавтоинспекции прошел конкурс на лучший безопасный маршрут до школы

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По условиям конкурса, родителям вместе с детьми необходимо было создать схему передвижения с детальным описанием знаков ПДД, особенностей каждого перехода через дорогу и мест, требующих повышенного внимания. На конкурс были предоставлены работы, выполненные как в мультимедийном формате, так и художественное творчество. Самые яркие работы были отмечены дипломами и поощрительными призами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото ГУ МВД России по Самарской области