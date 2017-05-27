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Новости /  Общество /  Социум  

В Отрадном по инициативе Госавтоинспекции прошел конкурс на лучший безопасный маршрут до школы

27 мая 2017 13:32
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На конкурс были предоставлены работы, выполненные как в мультимедийном формате, так и художественное творчество.
По инициативе Госавтоинспекции городского округа Отрадный в ГБОУ СОШ №6 был проведен конкурс «Создание схемы безопасного маршрута «дом-школа-дом»». Цель мероприятия – снижение риска попадания детей в дорожно-транспортные происшествия и создание обучающих пособий.

По условиям конкурса, родителям вместе с детьми необходимо было создать схему передвижения с детальным описанием знаков ПДД, особенностей каждого перехода через дорогу и мест, требующих повышенного внимания. На конкурс были предоставлены работы, выполненные как в мультимедийном формате, так и художественное творчество. Самые яркие работы были отмечены дипломами и поощрительными призами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото   ГУ МВД России по Самарской области 

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Комментарии



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