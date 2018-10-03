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Новости /  Общество /  Социум  

В Отрадном благодаря проекту "СОдействие" появилась специализированная детская площадка для изучения ПДД

3 октября 2018 15:56
68
Авторы идеи - активные жители!
В Отрадном благодаря проекту губернатора Самарской области Дмитрия Азарова "СОдействие" появилась специализированная детская площадка для изучения ПДД.

Авторы идеи - активные жители!

Идея принадлежит СОМу 14, она стала победителем губернаторского проекта "СОдействие".

В реализации проекта также помогли средства городского бюджета и предприятий города

Потрясающий проект, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Комментарии



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