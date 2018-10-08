В Оренбурге торжественно открыт V слет поисковых отрядов «Никто не забыт»

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Для участия в церемонии, собравшей около 300 представителей поисковых отрядов из 14 регионов округа, прибыли помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Владимир Колчин, губернатор Оренбургской области Юрий Берг, члены правительства и депутаты Законодательного Собрания региона, ветераны Великой Отечественной войны.От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова к участникам и гостям мероприятия обратился Владимир Колчин:«Слет поисковых отрядов «Никто не забыт» – это важнейшее окружное мероприятие, направленное на развитие поискового движения в России. Слет способствует формированию патриотических ценностей у молодежи регионов ПФО, расширению и продвижению поискового движения, выявлению, выработке и распространению лучших практик в его организации, координации деятельности поисковых отрядов округа, обмену опытом по сохранению и увековечению памяти погибших при защите нашего Отечества.В слете участвуют опытные, наиболее активные поисковики, а это и есть преемственность традиции патриотизма. Проводимая вами работа, ваше честное, бескорыстное отношение к делу не дают погаснуть благодарной памяти людей, забыть, какой высокой ценой была завоевана Победа в Великой Отечественной войне, свобода и будущее нашей страны.В Приволжском федеральном округе на протяжении последних лет идет серьезная работа по развитию патриотического движения. В числе окружных общественных проектов, реализуемых с 2013 года, приоритетное место занимают те, которые связаны с воспитанием молодежи. Это проект развития кадетского образования «КаДетство», окружная военно-патриотическая игра «Зарница Поволжья», в которой ежегодно принимают участие более 230 тыс. школьников, оборонно-спортивные лагеря «Гвардеец» и, конечно, окружной слет поисковых отрядов «Никто не забыт». Уверен, мы вместе воспитаем новое достойное поколение».Губернатор Юрий Берг, приветствуя участников V окружного слета, отметил, что в Оренбургской области поисковое движение ведет свою работу более 25 лет.«Поисковые отряды, действующие в городах и районах области, объединяют в своих рядах около 900 человек, в числе которых – школьники, студенты и работающая молодежь. За годы существования поискового движения обнаружены и захоронены останки свыше 2 тыс. солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны, установлены имена более 100 воинов Рабоче-крестьянской Красной армии, в том числе 33 оренбуржцев», – сказал глава региона.Трогательным моментом церемонии открытия стала передача вкладыша из медальона и личных вещей бойца Красной армии, уроженца села Городищи Краснохолмского района Чкаловской (ныне Оренбургской) области Григория Матвеева, найденных поисковиками у деревни Трошино Вяземского района Смоленской области.В день открытия слета помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Владимир Колчин вместе с другими почетными гостями посетил площадку лагеря, познакомился с участниками окружного проекта и осмотрел условия их проживания.С 6 по 8 октября пройдут конкурсные испытания «Презентация поискового отряда», «Экспозиция по итогам полевого сезона», «Архивный поиск», «Поисковая викторина и техника безопасности», «Военно-историческая викторина», «Топография и ориентирование на местности», «Оказание первой медицинской помощи». Для участников слета будут организованы обзорная экскурсия по Оренбургскому президентскому кадетскому училищу, игра «Лазарет», конкурс «Тропа разведчика», посещение «Веревочного парка», а также занятии на скалодроме и многочисленные мастер-классы.Одним из итоговых мероприятий слета станет круглый стол «Увековечение памяти погибших при защите Отечества в тыловых регионах», передает пресс-служба ПФО.