В Оренбурге стартовала «Зарница Поволжья-2018»

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На церемонии открытия присутствовали заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин, губернатор Оренбургской области Юрий Берг, заместитель командующего Оренбургской 31-й ракетной армией генерал-майор Юрий Яцыно, вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин, начальник штаба Регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Николай Мирошниченко, руководители региональных структур федеральных органов и силовых ведомств, другие почётные гости.Для участия в соревнованиях, которые пройдут с 12 по 15 сентября на базе отдыха «Самородово», прибыли 200 юнармейцев в составе 14 команд регионов ПФО, победивших в областных, республиканских и краевых этапах состязаний. Церемония открытия началась с торжественного вноса Государственного флага Российской Федерации, флага Оренбургской области и переходящего знамени «Зарницы Поволжья-2018».От имени полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова участников и гостей окружного этапа юнармейской спортивной игры поприветствовал заместитель полпреда Игорь Паньшин.«В шестой раз гостеприимная Оренбургская земля принимает окружной финал военно-патриотической игры, занимающей особое место в ряду общественно-значимых проектов Приволжского федерального округа. Сегодня игра «Зарница» приобрела массовый характер и стала одной из визитных карточек ПФО. Благодарю наших партнёров и соорганизаторов проекта – Министерство обороны Российской Федерации и руководство Оренбургской области. Наша общая задача – возродить лучшие традиции военно-патриотического воспитания молодёжи, не допустить искажения истории, сохранить вековые традиции, моральные ценности, преемственность поколений, высокие чувства гордости и любви к Родине.Участие в окружном финале – это показатель вашей готовности к выполнению самых сложных задач, высокой мотивации, неравнодушия, знаний и интеллекта. Надеюсь, что вы в полной мере сможете проявить их в ходе соревнований и конкурсов «Зарницы». Уверен, что воспоминания о проведённых днях на Оренбургской земле останутся с вами на всю жизнь, и многие из вас выберут профессию защитника Отечества. Желаю вам честной и яркой борьбы, стремления к победе, встретить новых друзей и получить яркие впечатления!», – говорится в приветствии полномочного представителя.Юнармейцев с открытием окружного финала военно-спортивной игры поздравил губернатор Оренбургской области Юрий Берг. «С недавнего времени региональный этап «Зарницы» посвящен памяти Героя России, нашего земляка Александра Прохоренко, который сражался против терроризма в Сирии. В марте 2016 года он попал в окружение и геройски погиб, вызвав огонь за себя», – сказал глава региона. Он сообщил, что на «Зарнице Поволжья-2018» Оренбуржье будут представлять воспитанники юношеского военно-патриотического клуба «Ровесник» из ЗАТО Комаровский – победители областного этапа игры. Юрий Берг пожелал юнармейцам, чтобы в равной дружеской борьбе победил сильнейший.Волнующим моментом церемонии стала передача капсулы с землей, привезенной из Пальмиры на хранение в штаб регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Этот символический акт стал данью памяти о подвиге Героя России Александра Прохоренко и всех российских военнослужащих, участвовавших в операции по восстановлению мира в Сирии. Присутствующие почтили их минутой молчания, возложили цветы к памятнику Герою. Завершилась церемония торжественным маршем команд-участниц «Зарницы Поволжья-2018».В первый день военно-спортивной игры юнармейцев ждала обширная соревновательная программа. В СКК «Олимпийский» и на стадионе «Оренбург» прошли соревнования по метанию гранаты, силовой гимнастике, бегу на 60 м. На территории воинской части №33860 состоялись состязания по преодолению полосы препятствий, силовой гимнастике, метанию гранат и учебной стрельбе из автомата Калашникова. Кроме этого, юнармейцы побывали в историко-мемориальном комплексе «Салют, Победа!», приняли участие в культурно-развлекательной программе на базе СОЛДК «Самородово».***Военно-спортивная игра «Зарница Поволжья» является одним из социально-значимых проектов Приволжского федерального округа. Цель проекта – возрождение традиций воспитания молодёжи путем вовлечения детей и подростков в занятия военно-прикладными видами спорта, укрепление их физического развития, воспитание чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки, высоких морально-психологических качеств, а также подготовка подростков к службе в Вооруженных Силах России.В 2017 году в различных этапах «Зарницы» в регионах округа приняли участие 212 тыс. детей и подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Победителем окружного финала в общекомандном зачете стала команда Чувашской Республики. Второе место заняла команда Пензенской области. Замкнули тройку лидеров юнармейцы Оренбургской области.Основной частью игры в 2018 году по традиции станет состязательная программа. Юным спортсменам округа предстоит помериться силами в физической подготовке (бег на 60 м и 1000 м, стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты, силовая гимнастика), военной подготовке (строевая подготовка, сборка-разборка макета АК), спортивном ориентировании, а также конкурсах «Визитная карточка» и военно-историческая викторина.Кульминацией «Зарницы Поволжья-2018» будет тактическая игра на местности. Команде-победительнице шестого окружного финала предстоит защищать честь Приволжского федерального округа в финале Всероссийской военно-патриотической игры «Победа».Помимо спортивной части для участников игр подготовлена культурно-развлекательная программа, наполненная тематическими днями – «День ДОСААФ», «День ветеранских организаций», «День молодежных организаций», «День казачества», передает пресс-служба ПФО.