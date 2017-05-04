В Октябрьске состоится открытие стелы «Защитникам Александровского моста посвящается»

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Мемориальный комплекс будет представлен в виде скульптурной композиции, выполненной в виде птиц камышовок. Камышовка - маленькая птичка, смело защищающая свое жилище. При тревоге около одного гнезда собирается несколькоптиц-соседей, и все сообща бросаются на врага, в разы превосходящего по размерам.Центральная скульптура (стела) представлена птицей, сидящей на символическом мостике, под которым висят колокола. В знак памяти каждый прохожий сможет в них позвонить.В будущем композицию дополнят 16 скульптур птиц, сидящих на удлиненных постаментах, символизирующих высоту, каждый из постаментов будет иметь памятную надпись с именем зенитчицы 767-го ЗАП.Справочная информация:Александровский (Красный) железнодорожный мост через реку Волгу - действующее мостовое сооружение стратегического назначения – является для жителей Октябрьска и всей губернии объектом гордости. Построенный за пять лет и открытый 31 августа 1880 года (по старому стилю), мост назван в честь 25-летия тезоименитства императора Александра II – Александровским. На момент постройки он был самым протяженным в Европе. Александровский мост, соединивший Европу и Азию, стал первой железнодорожной переправой. Со строительством железных дорог (особенно железнодорожного моста)Самарская губерния получила мощнейший толчок к своему развитию. На территории Октябрьска появляется железнодорожная станция «Правая Волга» и одноименный посёлок, где селятся строители моста и железнодорожники.Во время Великой Отечественной войны станция Батраки являлась крупнейшим железнодорожным узлом. Здесь находился штаб 767-го зенитно-артиллерийского полка, в задачу которого входила охрана железнодорожного моста, железной дороги, станции и нефтеперевалочного склада. 767 зенитно-артиллерийский полк вел противовоздушную оборону главногостратегического объекта, соединявшего западную и восточную части страны - железнодорожного моста через Волгу, с апреля 1942 по июль 1944 года.В полку служило много девушек-добровольцев, которым было чуть больше 18 лет. При ведении борьбы с авиацией противника личный состав полка поражал своей смелостью, силой и выносливостью. Фашистская авиация не разпредпринимала попытки разбомбить важнейший объект. Благодаря подвигу девушек-зенитчиц врагу так и не удалось нанести вред мосту, сообщает пресс-служба облправительства.