В Октябрьске прошел форум социальных инноваций «Серебряный возраст»

156

Девизом форума стали слова персидского поэта и философа Омара Хайяма – «Сколько бы тебе ни было лет, это замечательный возраст для того, чтобы жить, любить и радоваться». Жизнь пожилых людей не ограничивается домашними хлопотами, воспитанием внуков и просмотром телевизора. Современные пенсионеры учатся пользоваться компьютером, занимаются спортом, творчеством, интеллектуальными играми и активно участвуют в жизни своего двора, района. Как раз на таких людей и был рассчитан форум «Серебряный возраст», собравший более сотни активистов Октябрьска.Глава городаотметила: «Активность граждан пожилого возраста – один из показателей благополучия государства. Мы расширили сеть наших общественных советов, теперь их семнадцать. В них входят и люди старшего возраста, которые вносят свой вклад в процесс благоустройства района. Мы вместе реализуем проект «Формирование комфортной городской среды», прислушиваемся к их советам и замечаниям. Я уверена, что форум «Серебряный возраст» поможет людям старшего поколения расширить свои знания, приобрести новых друзей и единомышленников».Сначала пенсионеры побывали на мастер-классе по обучению работе на компьютере. По словам специалистов, прошли те времена, когда бабушек и дедушек учили - на какие кнопки нажимать, чтобы включить технику. Сейчас у многих есть ноутбуки и планшеты, а задача состоит в том, чтобы научиться пользоваться разными сайтами и программами. Там можно легко найти информацию о лекарствах, оплатить коммунальные услуги, созвониться по видеосвязи с родными и друзьями, пообщаться в социальных сетях, почитать прессу и литературу. Всегда актуальна информация, размещенная на портале госуслуг – можно узнать обо всех видах социальной поддержки и льготах для пенсионеров, записаться на прием в поликлинику, узнать о состоянии лицевого счета в пенсионном фонде и многое другое. А сэкономленное в очередях время можно с пользой потратить на себя.Вариантов множество, например, заняться скандинавской ходьбой. Сегодня в Самарской области этот вид физической культуры приобрел огромную популярность в основном благодаря своей доступности и эффективности. Октябрьск – не исключение. Несколько месяцев назад здесь сформировалась сплоченная команда, которая под руководством инструкторапоставила немало личных рекордов – например, за 45 минут прошли пять километров, а также совершили марш-бросок к целебному источнику близ города Сызрани. «Скандинавы», как они себя называют, также занимаются закаливанием организма и китайской гимнастикой. К слову, самым старшим участникам секции за 80 лет.«После нескольких тренировок по скандинавской ходьбе исчезает одышка, нормализуется артериальное давление, улучшается работа сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, уходит лишний вес», - перечисляет плюсы Антонина Климова.О том, как поправить здоровье, на форуме рассказал и заведующий Самарским гериатрическим центром. Кандидат медицинских наук прочитал лекцию о том, как важно проходить ежегодную диспансеризацию, соблюдать элементарные правила здорового образа жизни. Как бы банально ни звучало, но умеренное питание, хороший сон и позитивное мышление – залог активного долголетия.«Самарская область занимает лидирующее положение в стране в плане гериатрической помощи, - говорит Петр Романчук. – Проект «Территория заботы» включает в себя открытие гериатрических кабинетов, в следующем году их будет уже 39. Кроме того, это подготовка медицинских работников, специализирующихся на лечении пожилых пациентов. Важно, чтобы врачи-гериатры работали в тандеме с психиатрами и социальными работниками».После полезных лекций участники форума дегустировали мед и травяной чай, делились мастерством вышивки и изготовления керамических поделок. В завершении форума самым активным жителям Октябрьска вручили медали и благодарственные письма."Активность граждан пожилого возраста – один из показателей благополучия государства. Мы расширили сеть наших общественных советов, теперь их семнадцать. В них входят и люди старшего возраста, которые вносят свой вклад в процесс благоустройства района. Мы вместе реализуем проект «Формирование комфортной городской среды», прислушиваемся к их советам и замечаниям. Я уверена, что форум «Серебряный возраст» поможет людям старшего поколения расширить свои знания, приобрести новых друзей и единомышленников", - отметила глава города Александра Гожая.