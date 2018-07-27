В Октябрьске откроется экспозиция, посвященная 115-летию легендарного министра путей сообщения Бориса Бещева

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30 июля в Октябрьске будет открыта экспозиция, посвященная выдающемуся железнодорожнику – легендарному министру путей сообщения Борису Павловичу Бещеву. В торжественном мероприятии примут участие руководители Куйбышевской железной дороги и представители региональной власти, железнодорожники, жители и гости города.Борис Павлович Бещев – выдающийся государственный деятель, Герой социалистического труда, Кавалер семи орденов Ленина и других государственных наград, министр путей сообщения с 1948 по 1977 годы, в военные годы с 1942 по 1944 годы начальник Куйбышевской железной дороги.В годы войны Куйбышевская железная дорога имела стратегическое значение, связывая Центр и Юг Советского Союза с Уралом и Сибирью. Под началом Бещева в три раза выросли объемы перевозок боеприпасов, военной техники, горючего и продовольствия для наступающейСоветской Армии. Всего за годы войны на фронт было отправлено 443 тыс. поездов (около 20 млн вагонов). Объём перевезенных народно-хозяйственных грузов составил более 40 млн вагонов. Эвакуировано оборудование 1 360 крупных промышленных предприятий и свыше 10 млн человек.С 1944 года Борис Павлович Бещев был переведен на должность начальника Центрального управления движения, а с 1948 по 1977 года возглавлял Министерство путей сообщения Союза ССР. В период его руководства отраслью грузооборот железнодорожного транспортавырос более чем в 8 раз, было построено более 40 тыс. км пути.Открытие экспозиции, посвященной великому железнодорожнику Борису Павловичу Бещеву, это не только дань памяти и уважения, это пример того, как в самых непростых условиях, сохраняя единство, упорство и верность себе, нужно добиваться успеха на благо Родины, передает пресс-служба КбшЖД.