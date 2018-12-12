В Общественной палате СО презентуют издание для школьников «Безопасные каникулы. Дети – детям»
12 декабря 2018 18:52
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подготовленного Общественной палатой Самарской области.
Цель проекта – профилактика безопасного проведения зимних каникул 2019 года в Самарской области.
Брошюра представляет собой сборник агитационных плакатов в виде комиксов, разъясняющих правила безопасного поведения детей и подростков. Как известно, комиксы по своему воздействию являются весьма эффективным средством обучения, иногда более действенным, чем традиционные учебники. Наиболее важной функцией комикса в качестве образовательного инструмента
является его способность мотивировать детей и подростков. В этом смысле использование комиксов в качестве образовательной технологии можно рассматривать как важный инструмент передачи знаний.
Партнеры проекта – Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области, Прокуратура Самарской области, Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области, Самарская детская картинная галерея, Благотворительный фонд «Радость».
В рамках мероприятия пройдет выставка работ победителей и их награждение ценными призами. Издание поступит во все детские учреждения региона, с его использованием будут проведены
специализированные тренинги в школах, передает пресс-служба облправительства.
Фото: соцсети
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