В ОТБ УФСИН СО открыта мемориальная доска в честь подполковника внутренней службы Марины Щетининой
12 марта 2019 20:34
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заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Григорий Неймарк, заместитель председателя ветеранской организации УИС Новомир Литвинов, начальник учреждения полковник внутренней службы Андрей Губанов, ветераны и сотрудники пенитенциарной системы.
Во время митинга выступающие отмечали, что Марина Сергеевна Щетинина прошла славный служебный путь в УИС Самарской области. Она бессменно руководила лечебным учреждением с момента основания в 1955 году вплоть до 1983 года.
По ее руководством в 1957 году в учреждении организована клиническая лаборатория, в которой по сей день проводятся всевозможные исследования. В 1964 году открыто фтизиохирургическое отделение, в котором до 1969 года работали приглашенные хирурги-консультанты. Некоторые из них сейчас являются профессорами и докторами медицинских наук, а с 1969 года хирургическое отделение стало работать самостоятельно со своим постоянным медицинским персоналом.
Организация лечебно-диагностического процесса в учреждении всегда шла в ногу с достижениями фтизиатрической службы здравоохранения. В больнице применяется метод одноразового приема всех противотуберкулезных препаратов, а также внутривенное введение ряда лекарств. Развитие набирало обороты настолько стремительно, что уже в 1970 году на базе больницы состоялся всесоюзный съезд врачей-фтизиатров учреждений УИС СССР.
Именно Марина Сергеевна положила начало той эпохе противотуберкулезной деятельности, которая в настоящее время достигла значительных результатов и имеет высокий уровень по профилактике и лечению туберкулеза.
В продолжение митинга было сказано много теплых слов об основателе больницы, высказаны напутственные слова в адрес личного состава учреждения.
В завершении мероприятия участники митинга возложили цветы в память о достойном человеке, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.
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