В ОТБ УФСИН СО открыта мемориальная доска в честь подполковника внутренней службы Марины Щетининой

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В торжественном мероприятии по увековечению памяти первого начальника областной туберкулезной больницы приняли участиезаместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Григорий Неймарк, заместитель председателя ветеранской организации УИС Новомир Литвинов, начальник учреждения полковник внутренней службы Андрей Губанов, ветераны и сотрудники пенитенциарной системы.Во время митинга выступающие отмечали, что Марина Сергеевна Щетинина прошла славный служебный путь в УИС Самарской области. Она бессменно руководила лечебным учреждением с момента основания в 1955 году вплоть до 1983 года.По ее руководством в 1957 году в учреждении организована клиническая лаборатория, в которой по сей день проводятся всевозможные исследования. В 1964 году открыто фтизиохирургическое отделение, в котором до 1969 года работали приглашенные хирурги-консультанты. Некоторые из них сейчас являются профессорами и докторами медицинских наук, а с 1969 года хирургическое отделение стало работать самостоятельно со своим постоянным медицинским персоналом.Организация лечебно-диагностического процесса в учреждении всегда шла в ногу с достижениями фтизиатрической службы здравоохранения. В больнице применяется метод одноразового приема всех противотуберкулезных препаратов, а также внутривенное введение ряда лекарств. Развитие набирало обороты настолько стремительно, что уже в 1970 году на базе больницы состоялся всесоюзный съезд врачей-фтизиатров учреждений УИС СССР.Именно Марина Сергеевна положила начало той эпохе противотуберкулезной деятельности, которая в настоящее время достигла значительных результатов и имеет высокий уровень по профилактике и лечению туберкулеза.В продолжение митинга было сказано много теплых слов об основателе больницы, высказаны напутственные слова в адрес личного состава учреждения.В завершении мероприятия участники митинга возложили цветы в память о достойном человеке, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.