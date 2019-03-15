В ОДО состоялся праздничный концерт, посвященный 140-летию уголовно-исполнительной системы России

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В торжественном мероприятии приняли участие вице-губернатор Самарской области Юрий Рожин, начальник УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов, начальник Самарского юридического института ФСИН России Александр Вотинов, председатель комитета по законодательству, законности и правопорядку Самарской Губернской Думы Юрий Шевцов, председатель Общественного совета при УФСИН Павел Покровский, представители администрации города и области, силовых и правоохранительных структур, общественных организаций и религиозных конфессий, средств массовой информации, сотрудники и ветераны УИС.Немного истории. 12 марта (27 февраля по старому стилю) в составе Министерства внутренних дел Российской Империи впервые был образован высший руководящий и контролирующий орган, призванный осуществлять непосредственное руководство всеми тюремными учреждениями огромной страны – Главное тюремное управление. Несомненно, это был очень важный рубеж в истории уголовной и пенитенциарной политики России. Но, безусловно, формирование этой системы начиналось задолго до этой даты. Еще Судебником 1550 года первого русского царя Ивана Васильевича IV, прозванного Грозным в практику наказаний за уголовные и политические преступления было введено тюремное заключение. По Судебнику преступления наказывались жестоко: смертной казнью, пытками и телесными наказаниями, кнут, плеть, дубье, розги. Век последних окажется особенно долгим.Соборное Уложение 1649 года узаконило, практиковавшуюся со времен Ивана Грозного, ссылку в Сибирь: на житье, на Лену. Тогда же неотъемлемой принадлежностью тюрьмы стал палач. Артикул Воинский 1715 года был подготовлен при непосредственном участии Петра I. Это была первая попытка систематизировать уголовно-правовые нормы Царской России. Тогда же появился новый вид смертной казни – расстрел.В 1778 году при Екатерине II было издано первое Положение о тюрьмах. Взгляды Императрицы были весьма прогрессивными. По ее мнению цель наказания – не устрашение преступников, но и исправление заблудших и возвращение на правый путь. Первым систематизированным законодательным актом «Об исполнении лишения свободы» стал в 1832 году «Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражей и ссыльных» единая для всех тюрем России тюремная инструкция, которая впервые регулировала все стороны тюремной жизни.При Николае I была проведена систематизация уголовного права, закончившаяся принятием 15 августа 1845 года «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных». В свете этих законодательных инициатив возникла необходимость создания большого числа тюремныхзаведений. Но все же до второй половины 19 века не тюрьма, а ссылка в Сибирь на житье или в каторгу занимала ведущее место среди мер наказаний.27 февраля 1879 года, то есть 12 марта по новому стилю, российский Император Александр II издал указ о создании в России тюремного департамента. С этого документа официально берет начало история единой государственной системы исполнения наказаний в России.Во время концерта за достигнутые высокие показатели в служебной деятельности, примерную дисциплину, усердие и профессионализм, проявленные при исполнении должностных обязанностей ряду сотрудников и ветеранов были вручены ведомственные награды и почетныеграмоты.Как отметил генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов, сейчас сотрудникам УИС приходится трудиться в непростых условиях, но они делают все необходимое, чтобы быть достойными своих предшественников, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.