В Новокуйбышевском парке Победы появится вертолет

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Парк Победы принимает участие в федеральной программе благоустройства городов «Парки малых городов». Специалисты подготовили проект, куда включили пожелания горожан по благоустройству места отдыха, пишет progorodsamara.ru.В этом году парк, которому исполняется 75 лет, уже начал преображаться. Появились новые скамейки, беседка, спортивная площадка, площадка для аттракционов. В одном из озер парка заработал фонтан с подсветкой.Также этим летом пополнилась площадка с военной техникой. В парке есть уже семь образцов спецтехники. Но это еще не все. Как рассказала ТВН заведующая сектором парка культуры и отдыха «Победа» Елена Архипова, на площадке по многочисленным просьбам горожан появится вертолет. Она отметила, что планируется создание спортивной аллеи вдоль озер, где люди смогут заниматься пробежкой, спортивной ходьбой и кататься на велосипедах и роликах.17 августа проект благоустройства парка Победы будет доработан и направлен на региональный этап конкурса «Парки малых городов».