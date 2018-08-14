В Новокуйбышевске участники сессии ознакомились с работой колл-центра ЕДДС

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Центр работает с 2014 года, основная задача-обработка обращений граждан по самым разным поводам - от ЧП и коммунальных проблем до предложений по развитию городского хозяйства.За время работы Центра зафиксировано более 195000 обращений.Колл-центр работает круглосуточно, в штате 19 сотрудников.К системе подключены 30 служб.Важно, что каждое обращение о проблеме чётко отслеживается, если неисправность не устраняется, организацию ждёт "разбор полётов".Такая последовательная работа принесла результат . Если в 2015 году из 32 тысячи обращений 1240 отправили на доработку, то по результатам 2017-го из 47 тысяч обращений повторно отрабатывать пришлось лишь 153. Компании мотивирует система оценок, которые выставляют жители.В 2015 году жители Новокуйбышевска оценивали работу колл-центра в 3,5 балла, в 2017 году - уже 4,2 из 5.Кроме того, центр занимается мониторингом работы городских систем:- уличное освещение;- камеры видеонаблюдения;- движение общественного транспорта;- аварийно-спасательные службы.Дмитрий Азаров спросил, как задействованы в работе ОСМ-ы. Руководитель центра пояснил, что во всех 13 ОСМ оборудованы рабочие места, подключенные к системе. Обученные сотрудники имеют доступ к информации и могут отправлять заявки.“Это очень правильное решение!", - отметил Дмитрий Азаров.Центр планирует в перспективе охватить и новые направления:- отслеживание качества атмосферного воздуха;- диспетчеризация движения улично-дорожной сети;- ЖКХ - датчики проникновения в подвалы и на чердаки, датчики утечки;- совершенствование систем "Безопасный город", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.