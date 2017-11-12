В Новокуйбышевске сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие "Тест трезвости"

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Полицейские проводили профилактические беседы с водителями, которых остановили, а общественники предлагали прямо сейчас на месте на добровольной основе доказать, что водитель трезв, дыхнув в портативный алкотестер.Более 30 водителей были привлечены к участию в мероприятии и все отнеслись с пониманием и интересом к предложению активистов, сразу же соглашались пройти экспресс-тест. В итоге все автовладельцы оказались трезвы.В благодарность за участие и сознательную позицию против пьянства на дорогах водители получили в подарок жидкости для стеклоомывателей и ароматизаторы воздуха, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области