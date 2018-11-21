В Новокуйбышевске состоится IV территориальный турнир по робототехнике среди школьных команд Поволжского округа

115

Учредителем турнира является Поволжское управление министерства образования и науки Самарской области, организатором - ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ». Мероприятие проводится в целях включения школьников в научно-исследовательскую деятельность и деятельность в сфере высоких технологий, популяризации технологического образования в Поволжском округе, а также подготовки команд к участию в областном робототехническом фестивале «РобоФест» и региональном этапе Всероссийских соревнований по робототехнике «ИКаРенок».Привлечение молодого поколения к научно-техническому творчеству в области робототехники, обмену технической информацией и начальными инженерными знаниями, развитию новых научно-технических идей позволит создать необходимые условия для профориентации и подготовки квалифицированных инженерно-технических кадров для высокотехнологичных отраслей.В турнире принимают участие обучающиеся образовательных организаций Поволжского округа. Команды состоят из двух человек, каждую возглавляет руководитель - педагог. Соревнования проводятся в возрастных категориях: дошкольной (с 3 лет до 6 лет); младшей школьной (с 7 лет до 10 лет); средней школьной (с 10 лет до 15 лет); старшей школьной (с 15 лет до 18 лет).В направлении «РобоФест» (робототехнический фестиваль) несколько номинаций: «HELLO, ROBOT!» OPEN (категории «Шагающий Шорт-трек», «Перевозчик»), «HELLO, ROBOT!» LEGO (категории «Башня», «Путешественник»), дополнительные номинации «Кегельринг-МАКРО», «Чертежник».Роботы для соревнований полностью делаются из конструктора LEGO или подобных ему. У каждого из них есть электромотор, модуль, который управляет действиями согласно заложенной программе, и всевозможные датчики (цвета, звука, касания, угла поворота и т.д.). Программируются роботы на компьютере, с помощью специального программного обеспечения, в котором используются готовые блоки команд.Направление «ИКаР» (инженерные кадры России) и «ИКаРенок» подразумевает творческий проект, который разрабатывается обучающимися под руководством педагога, - сконструированную модель по заданной теме. Тема творческого проекта «ИКаР» для школьников - «Механическая сборка изделий (клонов) с помощью интеллектуальных роботов». Тема творческого проекта «ИкаРенок» для дошкольников - «Сохраняя традиции Великой России.Народные торжища мастеровых». В создании модели для проекта участники используют образовательные конструкторы, наборы робототехники, природный и бросовый материал. Защитатворческого проекта проводится очно, обучающихся рассказывают об идее создания и реализации проекта.Также данное направление подразумевает создание «Инженерной книги». Это творчески оформленная в книгу, альбом и представленная в печатном варианте исследовательская работа позаданной теме. Тема инженерной книги в этом году: «Механическая сборка изделий (клонов) с помощью интеллектуальных роботов». Защита инженерной книги проходит в виде презентации,подготовленной на компьютере.Победители и призеры турнира награждаются дипломами Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области, передает пресс-служба облправительства.