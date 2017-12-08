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В Новокуйбышевске проведут пикет против памятника белочехам Мероприятие состоится 9 ноября.

8 декабря 2017 09:51
106
В Новокуйбышевске проведут пикет против памятника белочехам Мероприятие состоится 9 ноября.
Мероприятие состоится 9 ноября.

В субботу с 12:00 до 14:00 в Новокуйбышевске, на пересечении улицы Пирогова и проспекта Победы со стороны дома по адресу Победы 1Ж (Сити парк), состоится пикет, организованный самарским отделением движения «Суть времени».
 "Цель пикета — протест против намерения властей города установить в районе железнодорожной станции Липяги памятник чешским легионерам, которые в 1918 году на этом самом месте уничтожили самарское ополчение, защищавшее город", говорится в релизе.

 Мероприятие согласованно с администрацией, пишут организаторы.
На мероприятии будут собираться подписи под письмом протеста против установки монумента.

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Комментарии



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