В Новокуйбышевске прошли первые обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств города

215

На суд общественности городской департамент архитектуры и строительства представил 20 эскизов дизайн-проектов. Жители города, активисты, члены общественных организаций и общественных советов микрорайонов смогли ознакомиться и наглядно посмотреть, как может измениться привычная территория. На обсуждении любой желающий смог внести свои замечания в проекты, все они будут приняты во внимание.Прием заявок от жителей проводился до 10 февраля. Люди сами определяли, какие территории должны быть приведены в порядок в первую очередь. Для удобства администрация Новокуйбышевска предложила жителям предварительный список территорий к будущему благоустройству. Можно было выбрать объект из предложенного списка либо заявить свой. По решению горожан две территории в г.о. Новокуйбышевск, не получившие поддержки от населения, выбыли из списка, а две наоборот добавились – это Парк Победы и бульвар по ул. Суворова.«Мы видим, что жители ощутимо влияют на ход событий. Вопросы благоустройства очень важны для жителей, обсуждения получились очень горячими, люди предлагают различные варианты развития территорий. Впервые за историю существования города есть возможность принять активное участие в судьбе, жизни города», - отметила руководитель управления экономического мониторинга и анализа министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Наталья Винокурова.Сбор заявок на ремонт парков, скверов, бульваров осуществлялся по свей области в течение полутора месяцев.«Несмотря на то, что проект называется «городская среда» заявки на участие могли подавать жители любых населенных пунктов, где проживают более одной тысячи человек, итого в нашем регионе это 156 муниципалитетов. В некоторых селах вообще никогда не было общественного пространства, но почему бы и там не появиться скверику, где жители могли бы играть в шахматы или нарды. Проект позволяет это сделать», - прокомментировал врио первого заместителя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов 12 февраля в эфире информаканала «Самара».С начала года собрано более 5 тысяч заявок от жителей Самарской области. На сегодняшний день, по предварительным подсчетам, жители губернии заявили 432 общественные территории Самарской области, 397 из них предложены для общественного обсуждения.Сейчас набирает обороты следующий этап реализации программы – создание и обсуждение эскизных проектов благоустройства общественных территорий. Окончательный перечень территорий будет определяться по результатам общественного голосования, которое планируется провести 18 марта.Программа «Формирование комфортной городской среды» инициирована Президентом России Владимиром Путиным в 2017 году. Участие в программе носит заявительный характер – предложения собираются от активных жителей. В рамках программы могут быть благоустроены как дворы, так и общественные территории. Проект рассчитан до 2022 года, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: butyrskii.com