В Новокуйбышевске прошла стратегическая сессия «Малые города – большие возможности»
15 августа 2018 17:37
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Глава региона Дмитрий Азаров в своем докладе «Малые города: взгляд региона» акцентировал внимание на направлениях и мерах комплексной поддержки малых и средних населенных пунктов в рамках концепции пространственного развития страны. Также он напомнил участникам сессии, что при разработке и обсуждении стратегии развития губернии важнейшим ориентиром служат цели и задачи, поставленные Президентом РФ Владимиром Путиным в майских указах. «Самарская область как опорный регион России должна вносить значительный вклад в достижение этих целей», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
В малых городах проживает большая доля населения области – 18 %. Также на малые города приходится 17% промышленного производства региона. Глава региона отметил необходимость создания стимулов для развития территорий. «Тогда будут расти доходы населения, появляться новые рабочие места и, конечно, увеличиваться доля налоговых отчислений. Это будет сказываться на формировании устойчивого бюджета развития каждого города», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
Далее заместитель директора департамента регионального развития Министерства экономического развития РФ Сергей Литвяков рассказал, что упор при разработке программы будет сделан на развитии инфраструктуры, транспортной доступности и сохранении человеческого капитала. Он также призвал глав городов активно включаться в эту работу. «Мы находимся в начале пути, и ключевая задача для министерства — получить обратную связь от муниципальных образований. Мы очень ждем ваших предложений, и только получая конкретную информацию от вас, мы сможем сформировать эффективную программу городского развития», – отметил Сергей Литвяков.
В рамках форума о принципах выстраивания траекторий развития Евпатории (Республика Крым), Урюпинска (Волгоградская область) и Бора (Нижегородская область) рассказали руководители этих городов. Так, новые возможности для развития Евпатории глава города, член совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Олеся Харитоненко видит в получении статуса всероссийской детской здравницы, а также в развитии событийного туризма и создании комфортной городской среды. По ее словам, эти векторы развития активно поддерживает население, тем не менее, опыт других городов, в том числе самарских, для Евпатории будет полезен. «Нам есть, у кого учиться. Опыт преуспевающей Самарской области позволит нам найти правильные направления движения и реализовать задуманное в самой молодой республике РФ», – выразила уверенность Олеся Харитоненко.
Власти Бора, по словам заместителя главы администрации города Александра Янкина, сделали акцент на внедрении программы «Бережливый муниципалитет» и сосредоточили внимание на оптимизации бюджетных и управленческих расходов, а также на практических решениях в различных областях, в том числе в сфере утилизации ТБО.
Дерзкую задачу поставили перед собой жители Урюпинска – здесь в последние годы продвигается бренд города как столицы российской провинции. Ценность провинциальности объясняется через шесть позиций: экологичность, мастеровитость, традиционность, духовность, самостоятельность и юмор.
«Делай как Урюпинск» – под таким слоганом была выпущена небольшая книга, где собрали 40 лучших проектов по развитию города. Брошюра была разослана во многие населенные пункты страны. Этим необычным способом власти и жители Урюпинска призвали такие же провинциальные города к более плотному взаимодействию. «Давайте обмениваться знаниями, и наши города получат неоценимый опыт. Мы говорим всем: только в движении мы можем чего-то достигнуть», – пояснила глава города Элла Чермашенцева.
Дмитрий Азаров высоко оценил опыт Урюпинска, подчеркнув, что в области брендирования у самарских городов – колоссальные возможности. «Конечно, это не решение всех проблем, но это очень серьезное подспорье. Самовосприятие, сопричастность к своему городу, патриотизм, гордость – это важные составляющие формирования городского сообщества, которое может справиться с задачами любой сложности», – подчеркнул глава региона.
Мнение главы региона в своем докладе поддержал заместитель председателя Совета при Губернаторе по вопросам стратегического развития Самарской области Александр Хинштейн: «В каждом муниципалитете региона есть что развивать, есть много тем, которые могут стать знаковыми. Одна из задач, которую мы для себя еще раз поняли, состоит в том, чтобы малые города Самарской области в обязательном порядке участвовали во всех без исключения федеральных программах, предусматривающих выделение средств федерального бюджета», – добавил он.
Опытом долгосрочного стратегического планирования в рамках сессии поделились главы малых городов Самарской области Отрадного и Новокуйбышевска – Александр Бугаков и Сергей Марков. Они акцентировали внимание на точках роста своих территорий, которые вместе с активными гражданами были определены во время стратегических сессий. Так, Отрадный позиционирует себя как гармонично развивающийся город и многопрофильный центр промышленного производства. Миссия Новокуйбышевска – современный, конкурентоспособный индустриальный город с культурным потенциалом.
И.о. министра экономического развития, инвестиций и торговли Михаил Жданов рассказал о программе действий регионального Правительства по поддержке малых и средних городов. В настоящее время от муниципалитетов уже принято 400 предложений, которые важно синхронизировать как с местными стратегиями, так и со стратегией развития региона.
Также Михаил Жданов отметил, что в следующем году Правительство приступит к работе над стратегией пространственного развития области, которая должна стать связующим звеном между «Стратегией лидерства» и стратегией пространственного развития России.
Идеальный образ малого города обрисовал модератор сессии, ведущий эксперт «Стратеджи Партнерс Груп» по региональному и городскому развитию Сергей Лозинский. По его словам, это компактный, экологичный, дружественный населенный пункт, в котором создаются рабочие места. Такие точки должны притягивать людей из соседних территорий. Если этого не происходит, то не будет и пространственного развития, подчеркнул эксперт.
Завершая пленарное заседание стратегической сессии, Дмитрий Азаров отметил, что во всех прозвучавших докладах было рациональное зерно, суть, ради которой такие мероприятия и проводятся. «Они позволили многим взглянуть на ситуацию в родном городе несколько иначе, задуматься о том, все ли возможности мы используем», – резюмировал глава региона.
По итогам стратегической сессии будут сформулированы предложения, на реализацию которых областное Правительство обратит особое внимание.
Напомним, в настоящее время в Самарской области разрабатывается стратегия социально-экономического развития региона, в работе над которой принимают участие представители всех органов власти, региональные и федеральные эксперты, общественники, предприниматели. Ранее планы развития каждого города и района обсудили на муниципальном уровне совместно с жителями, теперь проходят областные тематические сессии. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Глава региона Дмитрий Азаров.
Свои предложения в «Стратегию лидерства» может внести каждый житель, отправив их на сайт: http://63lider.ru/, передает пресс-служба облправительства.
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