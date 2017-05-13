В Новокуйбышевске прошла профилактическая акция «#НаДорогеБезспешки»
13 мая 2017 11:47
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Новокуйбышевске продолжается Всероссийская семейная акция «Сохрани жизнь! #Сбавь скорость!». В рамках кампании на пешеходном переходе на улице Дзержинского инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новокуйбышевску капитан полиции Наталия Майдан совместно с учащимися третьего класса школы №6 города Новокуйбышевска провела профилактическое мероприятие под названием «#НаДорогеБезспешки».
Символом акции является солнышко, которое идет не спеша и везде успевает. Так как акция является семейной, то ученики заранее вместе с родителями приготовили из светоотражающего материала «солнышки», а также написали памятки для водителей и пешеходов с просьбой соблюдать Правила дорожного движения. Вниманием детей и стражей правопорядка были охвачены водители автомобилей, скутеров и велосипедисты: они вместе с полицейским повторили ПДД, каждый ответил на поставленные вопросы и получил в подарок улыбающееся солнышко.
Жители города позитивно и с пониманием отнеслись к проведению мероприятия и выразили общее мнение, что такие акции необходимы и, несомненно, дисциплинируют участников дорожного движения, сообщает облМВД.
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