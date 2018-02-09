В Новокуйбышевске прошла поминальная панихида в память о погибших сотрудников на пожаре здания УВД в Самаре 10 февраля 1999 года
9 февраля 2018 16:38
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22-летняя Юля в день трагедии находилась на рабочем месте на четвертом этаже и погибла, спасая от огня служебную документацию. Анатолий Храмов родился в Новокуйбышевске в 1968 году, по окончании института служил в областном управлении. У Анатолия Храмова остались двое сыновей, младший родился в марте 1999 года, буквально, через несколько дней после гибели отца.
Мероприятие состоялось в рамках акции «Вспомним всех поимённо», которую уже 18 лет проводит областная профсоюзная организация вместе с Самарским региональным отделением Общероссийского благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья». В акции приняли участие сотрудники ОМВД России по городу Новокуйбышевску, ветераны МВД, родственники погибших в пожаре и представители городской администрации.
В соборе в честь иконы Пресвятой Богородицы «Умиление» настоятель храма, благочинный Новокуйбышевского благочиния протоиерей Владимир Загаринский отслужил панихиду. После панихиды собравшиеся возложили цветы к Вечному огню на центральной площади города.
Помощник начальника ОМВД России по г. Новокуйбышевску (по работе с личным составом) Александр Чумаков отметил, что сотрудники отдела все эти годы чтят память погибших сотрудников и помогают их семьям, сообщает пресс-служба ГУК МВД Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУК МВД Самарской области
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В Новокуйбышевске прошла поминальная панихида в память о погибших сотрудников на пожаре здания УВД в Самаре 10 февраля 1999 года