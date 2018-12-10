В Новокуйбышевске пройдёт юбилейный фестиваль «Радуга Поволжья»

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Фестиваль «Радуга Поволжья» организован с целью воспитания патриотизма, толерантности, противодействия экстремизму, формирования культуры общения на основе постижения традиций и обычаев народов Самарской области.На Фестиваль соберутся творческие коллективы учреждений общего и дополнительного образования детей из 30 городов и районов Самарской области. Конкурсная программа пройдет на нескольких площадках по 6 номинациям («Хореография», «Вокал», «Инструментальный жанр», «Агитбригада», «Декоративно-прикладное творчество», «Театр моды»).Детские агитбригады представят целостную программу выступлений, направленных на понимание особенностей национальной действительности, значимости и сохранение национальной культуры, единства и дружбы народов. Во Дворце культуры будет организована фотозона «Дерево Дружбы». Традиционно будет представлена выставка «Народные умельцы», на которой можнобудет увидеть работы участников фестиваля в номинации «Декоративно – прикладное творчество».Церемония награждения участников фестиваля-конкурса пройдет во время гала-концерта, передает пресс-служба облправительства.