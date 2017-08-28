В Новокуйбышевске пройдут масштабные мероприятия, посвященные 65-летию города
28 августа 2017 17:59
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Празднование начнётся в 11.00 на площади им. Ленина и откроется Фестивалем национальных культур народов Поволжья «Национальные сезоны».
В программе:
– торжественная церемония открытия памятника А.С. Федотовой, Герою Социалистического Труда, первому директору Куйбышевского завода синтетического спирта, 16.00, сквер им. Д.Менделеева;
– торжественная церемония открытия Триумфальной арки, 16.30, проспект Победы;
– церемония открытия Ледового дворца, 17.00, район озера Сакулино;
– праздничная программа, посвященная 65-летию города Новокуйбышевска, «Единство и успех», 18.00, стадион «Нефтяник».
Жителей и гостей города ждут выступления творческих коллективов Самарской области, звезд российской эстрады и праздничный салют, сообщает преесс-служба облправительства.
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