В Новокуйбышевске пройдет областной детский межнациональный фестиваль-конкурс «Радуга Поволжья»

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В четвертый раз на фестивале соберутся детские творческие коллективы из 30 городов и районов Самарской области. Более 800 юных представителей национальных культур Самарского региона украсят праздник талантливыми выступлениями. Участниками яркого события станут детские творческие коллективы учреждений общего и дополнительного образования детей в возрасте от 10 до 17 лет.Задача Фестиваля - показать лучшее, что есть в культурах народов Поволжья, укрепить дружбу представителей все национальностей Самарской Губернии.Фестиваль объединяет молодое поколение Самарской области в желании продолжать совместное творчество, общение, освоение и распространение разнообразных форм народной традиционной культуры.Гостями фестиваля станут 16 национальных общественных организаций Самарской области.Конкурсная программа пройдет на нескольких площадках по 6 номинациям («Хореография», «Вокал», «Инструментальный жанр», «Агитбригада», «Декоративно-прикладное творчество», «Театр моды»).Детские агитбригады представят целостную программу выступлений, направленных на пропаганду уникальности, самобытностинациональных культур, традиций, толерантности, уважения к представителям различных национальностей.Традиционно будет работать выставка детского декоративно-прикладного творчества «Народные ремесла».В рамках Фестиваля для гостей и лидеров ученического самоуправления пройдёт урок гражданственности в формате «депутатского часа», который проведет депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Надежда Колесникова.Во Дворце культуры для участников будут организованы:- два мастер-класса по декоративно-прикладному творчеству: «Славянские куклы– обереги», «По родным просторам» (резьба по дереву);- интерактивная площадка, отражающая гражданское единение жителей Самарской области «Дерево дружбы», представленное в виде символов толерантности (поделок сделанных руками детей) от каждого образовательного округа Самарской губернии.На гала-концерте пройдет награждение лауреатов Фестиваля. IV Областной детский межнациональный фестиваль-конкурс «РадугаПоволжья» - прекрасная возможность почувствовать дух единения и общности юных граждан Самарской губернии, сообщает пресс-служба облправительства.