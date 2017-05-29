В Новокуйбышевске полицейский рассказал родителям дошколят о навыках безопасного поведения на дорогах

102

В преддверии летних каникул и Всероссийской акции «Внимание – дети!» начальник отдела ГИБДД ОМВД России по городу Новокуйбышевску майор полиции Ильдар Бахитов принял участие в общегородском родительском собрании «Сохраним жизнь и здоровье детей вместе!». Встреча прошла 24 мая в Доме культуры «Русь», на ней присутствовали родители воспитанников детских садов города.Главный государственный инспектор города Новокуйбышевска напомнил, что важную роль в обучении правилам безопасности ребенка на дороге играют родители. Ильдар Равильевич обратился к родителям с просьбой напоминать ребенку о Правилах дорожного движения каждый раз, когда он выходит из дома, дал рекомендации, как сформировать у детей навыки безопасного поведения на дорогах, воспитать сознательного и грамотного участника дорожного движения. Взрослым ещё раз напомнили о необходимости соблюдения правил перевозки детей в салоне автомобиля. Отдельное внимание было уделено вопросам защиты юных пешеходов, необходимости ношения на одежде световозвращателей.Полицейский довел до собравшихся статистику ДТП с участием детей, обратил внимание на то, что два дорожно-транспортных происшествия произошли по неосторожности юных пешеходов, когда они находились на улице без присмотра родителей, разобрал с присутствующими основные причины дорожных аварий.В завершении родителям показали специально подготовленный для них видеоролик, содержащий моменты ДТП с участием несовершеннолетних. Автоинспекторы надеются, что подобные собрания повысят внимание родителей к вопросу безопасности их детей.По окончании встречи у родителей возникло множество вопросов, на которые начальник отдела ГИБДД ОМВД России по г. Новокуйбышевску подробно ответил, сообщает облМВД.