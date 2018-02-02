В Новокуйбышевске открылся первый городской кабинет по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

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На первом учебном занятии «Путешествие по дороге» дети смогли опробовать новые электронные, «говорящие» и информационные стенды, ноутбуки и другое специальное оборудование, позволяющее формировать навыки безопасного дорожного поведения.Настольно-напольная игра «Азбука дорог», наглядно изображающая транспортные развязки, дворы, парковки и городские дороги, оказалась занимательной не только для детей, но и для взрослых. Кроме того, всем присутствующим предложили прощупать пульс у «Александра» - тренажёра сердечно-лёгочной реанимации.С появлением такого интерактивного кабинета, у школьников Новокуйбышевска появилась возможность изучать дорожную безопасность по современной методике. Обучение будет проходить в соответствии с составленным графиком для образовательных организаций города, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.