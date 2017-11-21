В Новокуйбышевске откроется III территориальный турнир по робототехнике

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Основные цели и задачи турнира: создание условий, способствующих развитию интеллектуального и творческого потенциала обучающихся образовательных организаций Поволжского округа, включения школьников в научно-исследовательскую деятельность и деятельность в сфере высоких технологий, популяризация технологического образования в Поволжском округе, а также подготовка команд к участию в областном робототехническом фестивале «РобоФест» и региональном этапе Всероссийских соревнований по робототехнике «ИКаРёнок».В Турнире принимают участие обучающиеся образовательных организаций Поволжского округа от 3 до 18 лет. Всего к участию в Турнире в этом году заявлено 57 команд (114 участников).Роботы для соревнований полностью делаются из конструктора LEGO или подобных ему. У каждого из них есть электромотор, модуль, который управляет действиями согласно заложенной программе, и всевозможные датчики (цвета, звука, касания, угла поворота и т.д.). Программируются роботы на компьютере, с помощью специального программного обеспечения, в котором используются готовые блокикоманд.Творческий проект разрабатывается обучающимися под руководством педагога. Творческий проект подразумевает наличие готовой разработанной и сконструированной модели по заданной теме. Тема творческого проекта: «2017 - год экологии. Будущие инженеры предлагают технические решения проблемы загрязнения окружающей среды».Привлечение молодого поколения к научно–техническому творчеству в области робототехники, обмену технической информацией и начальными инженерными знаниями, развитию новых научно-технических идей позволит создать необходимые условия для совершенствования системы профориентации и подготовки квалифицированных инженерно-технических кадров для высокотехнологичныхотраслей, сообщает пресс-служба облправительства.