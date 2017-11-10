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В Новокуйбышевске обучат правовой грамотности: состоялась презентация информационно-просветительского проекта «Территория»9 ноября, в четверг, в Новокуйбышевске состоялась презентация информационно-просветительского проекта «Территория».«Территория» направлен на правовое просвещение социально незащищённых категорий граждан. В рамках проекта будет проводиться правовая и просветительская работа с гражданами, направленная на формирование позитивного отношения к праву и повышение правовой грамотности граждан. Для этого специалистами в области права разработан календарный план мероприятий в рамках проекта «Территория», в который на рассмотрение с гражданами внесли актуальные вопросы федерального и регионального законодательства.Занятия по правовой грамотности будут проводиться на базе структурного подразделения государственного казенного учреждения Самарской области «Государственное юридическое бюро по Самарской области», расположенного по адресу г. Новокуйбышевск, Библиотечный проезд, д.1, каб. 23. С темами лекций можно ознакомиться там же, а также на сайте данного учреждения. Кроме того, план мероприятий планируется распространять через местные СМИ. Организаторами проекта к чтению лекций приглашены компетентные специалисты в области права –представители прокуратуры, органов внутренних дел, судебных приставов, нотариата, банков и других структур.«В рамках информационно-просветительского проекта социально незащищенная категория граждан - ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие, граждане, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций и другие, смогут задать интересующие их вопросы и получить консультацию компетентных специалистов», -прокомментировала врио министра социально-демографической исемейной политики Самарской области Марина Антимонова, сообщает пресс-служба облправительства.